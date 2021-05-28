Camdaki Kız 7. bölümde şok gerçek: Nalan, Feride'nin torunu! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız son bölüm tek parça izle ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Camdaki Kız'ın 27 Mayıs tarihli bölümü nefesleri kesti. Kızı Sema'nın yıllar önce hamile kalarak doğumda ölmesiyle büyük bir travma yaşayan Feride'nin Nalan'ı korumak için yaptıkları dikkat çekti. Diğer yandan hayatını yoluna koyan Sedat'ın yeniden Cana ile görüşmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Camdaki Kız son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 27 Mayıs Perşembe yayınlanan 7. Bölümde Nalan'ın odasından gelen sesleri duyan Muzo, Nalan'ı baygın halde buluyor.

Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür. Gizli AVM’yi keşfedip, Gülcihan’ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako’yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir?

Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 8. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf ediyor!

Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir. Öte yandan Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder. Bunun sonrasında Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler.

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