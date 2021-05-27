Camdaki Kız 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Feride Camdaki Kız Nalan'a neler yapacak?

Geçtiğimiz Perşembe 6. bölümü yayınlanan Camdaki Kız, sosyal medyada da olay olan bir sonla bitmişti. Nalan ile nişanlısı Feyyaz’ın öpüştüğünü gören Camdaki Kız Nalan’ın annesi Feride, bakışlarıyla yeni bölümde yaşanacak felaketlerin merakla beklenmesine neden oldu. Yayınlanan Camdaki Kız 7.bölüm fragmanında, beklenen oldu ve Feride Camdaki Kız Nalan’a zehir zemberek söylemlerde bulundu. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde Feride Camdaki Kız Nalan’a neler mi yapacak? İşte detaylar…

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeniden barışan Feyyaz ve Nalan, nişanlı olmaya devam ederken, Rafet Koroğlu’nun müstakbel gelinine dudak uçuklatan hediyeler alması gözlerden kaçmadı. Bu duruma oldukça içerlenen Koroğlu ailesi, tabiri caizse tutuştu. Rafet Koroğlu’nun eşi Gülcihan, Nalan’a değerli bir arsanın hediye edildiğini duyar duymaz, evden ayrıldığını belirten bir mektupla sözde Rafet Koroğlu’na veda etti. Ancak evin bodrum katındaki özel ve gizli odasına çekilen müstakbel kayınvalide, bölümün sonlarına doğru Rafet Koroğlu’nun sağ kolu Tako’ya yakalandı. Yeni bölümde Tako’nun bu duruma nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.

Dizinin 6. Bölümündeki en nefes kesen sahne ise kapanışta yaşandı. Nalan, en yakın arkadaşının verdiği öğütler doğrultusunda Feyyaz’ı öpmeye karar verir. Son dakika öpüşen çifti, Nalan’ın baskıcı annesi Feride’nin görmesiyle birlikte bölüm son bulur. Feride’nin gözlerindeki öfke, sosyal medyada da olay olurken, yeni bölümde Nalan’ı ne gibi felaketlerin bekleyeceği izleyenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

İşte yayınlanan Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı… Bakalım, Feride Camdaki Kız Nalan'a neler yapacak?

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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