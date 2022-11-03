Camdaki kız nefes kesti... Koroğlu Köşkü'nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

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Camdaki Kız'ın son bölümünde;

FERİDE HANIM KORKUTTU

Her şeyi ardında bırakarak Hayri ile başbaşa bir gün geçiren Nalan, eve döndüğünde Selen'in sorularına maruz kaldı.

Billur ile dışarıda kahve içtiğini söyleyen Nalan'ı çizmesindeki çamurlar ele verdi.

Yaptığı telefon görüşmesinin ardından fenalaşan Feride, herkesi korkuttu.

FERİDE TELEFONDA DUYDUĞU SESİ KALDIRAMADI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Seni o gün sağ bıraktığıma şükret. Seni o gün öldürmediğime şükret. Nalan'ı bir daha sakın arama'

'KARIMDAN UZAK DUR!'

Selen ile Emir'in yakınlaşmasından rahatsız olan Tuğrul, onu karısından uzak durması konusunda uyardı.

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Hafize ile dertleşen Feride, Metin'in geri döndüğünü ve Nalan'ı görmek istediğini söyledi.

Nalan ve Hayri arasındaki yakınlıktan şüphelenen Selen, düşüncelerini Muzo ile paylaştı.

'Düşünebiliyor musun? Nalan ile Hayri. Dünyanın en alakasız ikilisi...'

HAYRİ, NALAN'IN RADARINA GİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAHKEME KAĞIDI EVE GELDİ

Otellerini satışa çıkaran Rafet Koroğlu, eşi Gülcihan'a boşanma davası açtı. Eve gelen mahkeme kağıdı herkesi huzursuz etti.

NALAN'DAN BOŞANACAĞIM

Hamile olan Canan, Sedat'a Nalan'dan boşanması konusunda baskı yaptı. Sedat Canan'a "Senin söylediklerini düşündüm, Nalan ile ömür geçmez. Benim yanında yaşlanmak istediğim insan Nalan değil sensin" dedi ve Nalan'dan boşanacağına söz verdi.

SEDAT VE PEMBE MASALLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Metin'in Nalan'a ulaşmasını engellemeye çalışan Feride, Tako'nu yardımı ile bunu engelleyecek bir plan yaptı.

Nalan'ın odasından gizlice telefonunu almaya çalışan Tako, son anda yakalandı.

RAFET HER ŞEYİ SATIYOR!

Akşam yemeğinde bir araya gelen Sedat, Muzo, Selen ve Cavit, Gülcihan'dan Rafet'in bütün malını mülkünü satışa çıkardığını öğrendi.

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Annesinin umursamaz tavırlarına sinirlenen Selen, masayı terk etti.

'Eğer birinin ahını alıyorsan, o ahı mutlaka ödüyorsun'

Sedat, kötü biten aile yemeğinin ardından soluğu Canan'ın yanında aldı. İkili, Canan'ı kızına yakalandı.Selen ise Emir ile buluştu.

Rafet'i takip eden Gülcihan, onu Pervin ile konuşurken gördü.

HAMBURGER Mİ, EMİR Mİ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İKİ SÜRPRİZ İSİM

İş gezisinden dönen Alp, Canan ve çocukları arasındaki konuşmaya tanık oldu ve Sedat'ın eve geldiğini öğrendi.

Dizinin final sahnesinde, Feride içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için yıllar sonra sürpriz isimle bir araya geldi.

Birlikte kahvaltı yapan Nalan veHayri ise evin kapısını beklenmedik bir misafire açtı...

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