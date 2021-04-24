Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız fragmanında Nalan'ın gerçek ailesi kim? sorusu merak konusu oldu

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sevilen dizinin bu haftaki bölüm fragmanında, Sedat ve Cana ilişkisinin basına yansımasının ardından, Adil Bey ve Feride Hanım'ın vereceği karar merak uyandırdı. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katan Feride'nin Nalan'a destek olarak teselli sözleri söylemesi ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Sedat Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi? sorusunun yanıtı yeni bölümde belli olacak.

CAMDAKİ KIZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 4. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat'ın gizli ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan yapacak?

Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?

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Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?

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