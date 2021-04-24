Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız fragmanında Nalan'ın gerçek ailesi kim? sorusu merak konusu oldu
Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İzleyenler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkının basına yansımasının yankıları Koroğlu evine bomba gibi düştü. Nalan büyük hayal kırıklığı yaşarken, Feride'nin evlilikten vazgeçirmek için söyledikleri dikkat çekti. Yıllar önce Feride ve Adil'in Nalan'a sahip çıktığı sahne ise akıllara Nalan'ın gerçek ailesi kim? sorusunu getirdi. Camdaki Kız yeni bölümü ile heyecanına 29 Nisan Perşembe akşamı devam edecek. İşte, Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı ve özeti.
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sevilen dizinin bu haftaki bölüm fragmanında, Sedat ve Cana ilişkisinin basına yansımasının ardından, Adil Bey ve Feride Hanım'ın vereceği karar merak uyandırdı. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katan Feride'nin Nalan'a destek olarak teselli sözleri söylemesi ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Sedat Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi? sorusunun yanıtı yeni bölümde belli olacak.
CAMDAKİ KIZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Camdaki Kız 4. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat'ın gizli ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan yapacak?
Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sedat’ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan’ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana’yla buluşur. Cana, Nalan’la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat’a pahalıya mal olacaktır.
Sedat, Nalan’la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat’a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.
Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek midir?