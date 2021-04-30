Camdaki Kız 4. son bölümde Nalan nişanı bozdu... İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 4. son bölüm tek parça yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Camdaki Kız 4. son bölümü ile Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecanın devam ettiği dizide Nalan'ın geçmişi merak dolu anlara neden oldu. Nalan'a sahip oldukları günü hatırlayan Feride'nin geçmişiyle hesaplaştığı anlar çarpıcı gelişmelerden oldu.

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 29 Nisan Perşembe yayınlanan dördüncü bölümde Koroğlu Ailesi, Sedat'ın fotoğraf krizini çözmek için beklenmeyen bir plan yapıyor.

Gazetelerden Sedat’ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner. Muzo, Sedat'ın Cana ile fotoğraflarının gazetelerde olduğunu öğrenince Sedat'ı kurtarmakla kurtarmamak arasında kararsız kalır. Muzo Sedat'ı kurtarmak için bir plan yapar. Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan’ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.

Sedat, Cana'dan uzak durmayı başaramaz. Cana için aldığı bilekliği ceketinde saklayan Sedat, Nalan'ın üşümemesi için ceketi genç kızın omuzlarına bırakır. Nalan, bir anda bilekliğin düştüğünü fark eder. Sedat bir süre sonra Cana ile buluşup hediye bilekliği verir. Sedat'ın ceketindeki bilekliği Cana'nın kolunda gören Nalan, her şeyi anlar ve herkesin içinde parmağındaki yüzüğü çıkarıp Sedat'a verir.

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine giderler. Bu davette Cana da olacaktır. Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oluyor. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karışır. Cana ve ailesinin de katıldığı yemekte tehlikeli anlar yaşanır. Peki Nalan, Cana ile Sedat'ın arasında bir ilişki olduğunu anlayacak mı, yoksa bu yalana inanacak mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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