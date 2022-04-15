Camdaki Kız 39. son bölümde Hayri'den Nalan'a büyük adım! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 39. son bölümünde Nalan ve Hayri'ye gözdağı veren Feride'nin ikisini mercek altına alması heyecanlandıran gelişmelerden oldu. Dizinin final anında ise Hayri'nin Nalan'a "Dinlemek istersen benim konuşmaya anlatmaya cesaretim var." demesi akıllara Hayri aşkını itiraf edecek mi? sorusunu getirdi. Tüm merak edilenler dizinin haftaya yayınlanacak 40. bölümünde belli olacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri’nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Nalan, çocukluğunda aşk duygusuna Feride'den gördüğü baskıyla adeta tövbe eder. Nalan'ın Feride'yle olan imtihanı devam ederken geçmiş peşini bırakmaz. Billur, bu zor günlerde yine Nalan'ın yanındadır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri’nin diktiğini öğrenince, Hayri’ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Hayri'nin Nalan'la olan yakınlığı Feride'yi farklı planlar yapmaya itiyor. Hayri, arkasını her döndüğünde Feride'yi görmeye mahkum oluyor.

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Levent’in kaçırıldığını Rafet’e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit’in yanında alır. Levent'in serbest bırakılması için karşılığında yüksek meblağda istenir. Selen ve Cavit, rehin alınan Levent'i kurtarabilecek mi?

Nalan, arabada içinde kendi fotoğrafının olduğunu gördüğü Hayri'nin cüzdanını bulur. Nalan yaşadığı şoku atlatıp konağa döndüğünde cüzdanı birilerinin bulabileceği şekilde yere koyar. Feride ise Nalan'ı takip ettiğinde Hayri'nin cüzdanını ele geçirir. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görecek mi?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.