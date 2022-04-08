Camdaki Kız 38. son bölümde Nalan'ın bulduğu fotoğraf şoke etti! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 38. son bölümünde Feride’den korkan Sedat'ın Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşaması ekranlara geldi. Levent'i tefeciler kaçırırken, Nalan'ın Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını bulması, haftaya dizide çarpıcı gelişmeler yaşanacağının sinyallerini verdi. Camdaki Kız 38. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 38. Bölümde Nalan ve Hayri arasında büyük engeller yaşanıyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 38. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 38. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Feride, Hayri ve Nalan'ın yan yana gelmemesi için elinden geleni yapıyor.

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Nalan, mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşünce, Feride’ye yakalanır. Feride, Nalan'ın yalan söylemesi ve sonrasında Hayri'yle görüştüğünü öğrenince küplere biniyor. Nalan, Feride'den kurtulabilecek mi? Hayri'nin Nalan'a olan yakınlığı Feride'yi çileden çıkarır. Nalan, Hayri'nin Feride'den duyacaklarını tahmin eder ve daha da üzülür. Feride'nin Hayri'ye karşı söylediği sözler oldukça ağır olur.

Rafet, şirket giderlerini kontrol eder ancak, hesapta olmayan harcamalar Rafet'in dikkatini çeker. Rafet, depoya ödenen kirayı duyduktan sonra olayın peşine düşer. Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenen Rafet, Muzo ve Sedat'ı öfkeyle fırçalar. Levent, eniştesinin kumar borcu yüzünden ablasına para verecektir. Selen'in kurduğu planla ve Döndü'nün desteğiyle gerekli para bulunur. Ancak Levent, olayın sonunda tefeciler tarafından kaçırılır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.