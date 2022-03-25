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Camdaki Kız 36. son bölüme Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vurdu! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Televizyon#Dizi
Camdaki Kız 36. son bölüme Nalan ve Hayrinin yakınlaşması damga vurdu İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 36. son bölüm izleme ekranı internetten yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız'ın 24 Mart akşamı ekranlara gelen son bölümünde Adil'in ölümü, Nalan ve Feride'yi büyük yıkıma uğratırken Feride’den intikam almaya karar veren Cana'nın konağa gelmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında ise yaşadıkları yüzünden bunalıma giren Nalan'ın Hayri ile yakınlaşması ekranlara damga vurdu. İşte, Camdaki Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve 36. son bölümde yaşanan gelişmeler.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 36. son bölümünde Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana'nın yapacakları çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan'ın Hayri'ye sarılması ikili arasında yakınlaşma olabileceği sinyallerini verdi. Camdaki Kız 36. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, babasını kaybetmenin acısıyla baş edemezken bir de Feride'nin katı kurallarını uygulamak zorunda kalır. Feride, Adil'in arkasından Nalan'ın kesinlikle ağlamasını istemez. Nalan, ağlaması halinde Feride'nin de kendini terk edeceğini söyler. Nalan, kendini çok yalnız hisseder. Nalan, babasının ölmeden önce kendisine önemli bir şey söyleyeceğini anlamıştır. Nalan, Feride'ye sesini yükselterek bir cevap vermesi için hesap sorar. Feride, Nalan'ın söylediklerine karşı sert bir tokat atar. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

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Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.

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