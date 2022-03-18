Camdaki Kız 35. son bölümde Adil Bey öldü mü? Camdaki Kız son bölüme damga vuran sahne!

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 35. son bölümünde Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edilen Cana babasından Feride ve Adil Bey'in Nalan'la ilgili büyük sırrını öğrenirken, Rafet'in yıllar sonra ortaya çıkan eski aşkı Pervin'le yüz yüze gelmeye karar vermesi dikkat çekti. Nalan'a tüm gerçekleri anlatacak olan Adil Bey'in ölüp ölmediği ise merak uyandırdı. Camdaki Kız 35. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir. Nalan'ın Hayri'ye verdiği oyuncak bebeği Hayri'den zorla alan Feride, Nalan'ı iyice köşeye sıkıştırır. Nalan ve Hayri'nin birbirlerinden uzak durması konusunda uyaran Feride, son derece kararlıdır. Cana, Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edildikten sonra, son anda kurtulur. Cana kendine gelir gelmez, Feride'den bunun intikamını almaya ant içer. Cana, babasını arayarak Feride hakkında araştırma yapmasını ister. Cana, Feride hakkında neler öğrenecek?

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Rafet, yıllar sonra ortaya çıkan eski aşkı Pervin'le sonunda yüz yüze gelmeye karar veriyor. Pervin, telefonun diğer ucunda Rafet'in olduğunu duyunca şoke olur. Rafet ve Pervin yıllar sonra bir araya gelince neler konuştular? Cana, Nalan'ın gerçek annesinin Feride olmadığını sonunda öğrenir. Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana ne yapacak? Adil, Nalan'a gerçek annesinin kim olduğunu söylemek için evden çıkarken Feride'nin ağır sözlerine maruz kalır. Feride'nin suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Adil, Nalan'ın yanında yaşadıklarına daha fazla dayanamaz ve yere yığılır. Nalan, ailesinin büyük sırrını öğrenmeye yaklaşmışken bambaşka bir şok yaşar. Adil, ölecek mi?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.