Camdaki Kız 33. son bölümde Nalan'ın bebeği düştü mü? İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 33. son bölümünde Feride Sedat için yeni plan yaparken, Nalan'ın Sedat'tan bu ihanetin hesabını sormak için şirkete gitmesi heyecan yarattı. Dizinin son sahnesinde Nalan'ın kanamasının başlaması da gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Nalan'ın bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Alp’in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat’a hesap sormak için soluğu otelde alır. Hayri, Nalan'ın yıkıldığını görünce içten içe merak eder. Nalan ise ayakta durmakta zorluk çeker ve ihanet şoku genç kadına oldukça ağır gelir. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp’e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder. Bu görüşmeden sonra Feride’nin Sedat için başka plan yapar. Nalan, Sedat'tan bu ihanetin hesabını sormak için şirkete gidiyor. Sedat, Nalan'dan fena bir tokat yiyor. Nalan'ı ikna etmeye çalışan Sedat köşeye sıkışıyor.

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Sedat ve Levent'in Alp'e saldırısının ardından Alp, bunun altında kalmayarak intikam almak için plan yapar. Sedat, Nalan ve Hayri, ormanda yaptıkları yürüyüşte Alp'in adamları tarafından saldıra uğrar. Nalan, ormanda uğradıkları saldırı sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor. Ağrıları şiddetlenen zavallı Nalan, bebeğini düşürmesinden korkarken, Hayri'nin desteğiyle yaşadığı acıya zor dayanıyor. Hayri'nin elini sıkı sıkıya tutan Nalan, kanaması olduğunu fark edince şoke oluyor. Nalan, bebeğini düşürdü mü?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.