Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Camdaki Kız 33. son bölümde Nalan'ın bebeği düştü mü? İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız 33. son bölümde Nalanın bebeği düştü mü İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar

Camdaki Kız 33. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız'ın 3 Mart tarihli son bölümünde Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp’e gözdağı vermek için harekete geçerken, ihanet şoku ile sarsılan Nalan'ın Sedat’a hesap sormak için soluğu otelde alması dikkat çekti. Dizinin final anında Hayri ve Sedat'a yapılan bıçaklı saldırı sonrası Nalan'ın bebeğini düşürme tehlikesi ile karşı karşıya kalması damga vurdu. İşte, Camdaki Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve 33. son bölümde yaşanan gelişmeler.

Haberin Devamı

Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Camdaki Kız'ın 33. son bölümünde Feride Sedat için yeni plan yaparken, Nalan'ın Sedat'tan bu ihanetin hesabını sormak için şirkete gitmesi heyecan yarattı. Dizinin son sahnesinde Nalan'ın kanamasının başlaması da gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Nalan'ın bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Alp’in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat’a hesap sormak için soluğu otelde alır. Hayri, Nalan'ın yıkıldığını görünce içten içe merak eder. Nalan ise ayakta durmakta zorluk çeker ve ihanet şoku genç kadına oldukça ağır gelir. Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp’e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder. Bu görüşmeden sonra Feride’nin Sedat için başka plan yapar. Nalan, Sedat'tan bu ihanetin hesabını sormak için şirkete gidiyor. Sedat, Nalan'dan fena bir tokat yiyor. Nalan'ı ikna etmeye çalışan Sedat köşeye sıkışıyor.

Haberin Devamı

Sedat ve Levent'in Alp'e saldırısının ardından Alp, bunun altında kalmayarak intikam almak için plan yapar. Sedat, Nalan ve Hayri, ormanda yaptıkları yürüyüşte Alp'in adamları tarafından saldıra uğrar. Nalan, ormanda uğradıkları saldırı sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor. Ağrıları şiddetlenen zavallı Nalan, bebeğini düşürmesinden korkarken, Hayri'nin desteğiyle yaşadığı acıya zor dayanıyor. Hayri'nin elini sıkı sıkıya tutan Nalan, kanaması olduğunu fark edince şoke oluyor. Nalan, bebeğini düşürdü mü?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna