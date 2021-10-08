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Camdaki Kız 14. son bölümde Nalan'ı şoke eden konuşma! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananların özeti

#Camdaki Kız#Kanal D#Burcu Biricik
Camdaki Kız 14. son bölümde Nalanı şoke eden konuşma İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananların özeti

Camdaki Kız 14. son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her Perşembe akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Camdaki Kız'ın 7 Ekim tarihli son bölümünde Cana'nın Sedat ve Nalan'ın özel gecesini sabote etmesi dikkat çekti. Adil'in Nalan'a ailesi olmadıklarını itiraf etmek istemesi heyecanlı anlara neden olurken final anında Nalan'ın Sedat'ın Cana ile telefon konuşmasını duyması Camdaki Kız 14. son bölüme damga vurdu. İşte, Camdaki Kız 14. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümün özeti.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız'ın Kanal D'de yayınlanan 14. son bölümünde Hayri'nin Nalan'a olan ilgili çarpıcı gelişmelere neden oldu. Nala'ın Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenip öğrenmediği ise gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Camdaki Kız 14. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 7 Ekim Perşembe günü yayınlanan 14. bölümünde Sedat'ın Cana'yla buluşmak için söylediği yalan kontrolden çıkıyor.

Nalan, Sedat'la yakınlaşmaya karar vermişken haberi olmadan Cana engeline takılır. Sedat'ın tek derdi ise Cana'yla birlikte olmaktır. Nalan'a gelen telefon ise Hayri'den yardım istemesine neden olur. Çünkü Feride ortada yoktur ve Nalan ne yapacağını şaşırır. Hayri'nin yardımıyla odaya giren Nalan, Feride'nin gizlediği sırlarlar yüzleşemeden resmen evden kovulur. Hayri'nin Nalan'a karşı olan yaklaşımı ve ilgisi Nalan'ı son derece şaşırtır.

Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkar. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela olur. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyür.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Burcu Biricik