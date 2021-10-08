Camdaki Kız 14. son bölümde Nalan'ı şoke eden konuşma! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşananların özeti

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız'ın Kanal D'de yayınlanan 14. son bölümünde Hayri'nin Nalan'a olan ilgili çarpıcı gelişmelere neden oldu. Nala'ın Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenip öğrenmediği ise gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Camdaki Kız 14. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 7 Ekim Perşembe günü yayınlanan 14. bölümünde Sedat'ın Cana'yla buluşmak için söylediği yalan kontrolden çıkıyor.

Nalan, Sedat'la yakınlaşmaya karar vermişken haberi olmadan Cana engeline takılır. Sedat'ın tek derdi ise Cana'yla birlikte olmaktır. Nalan'a gelen telefon ise Hayri'den yardım istemesine neden olur. Çünkü Feride ortada yoktur ve Nalan ne yapacağını şaşırır. Hayri'nin yardımıyla odaya giren Nalan, Feride'nin gizlediği sırlarlar yüzleşemeden resmen evden kovulur. Hayri'nin Nalan'a karşı olan yaklaşımı ve ilgisi Nalan'ı son derece şaşırtır.

Diğer yandan Rafet'in kıymetli olarak gördüğü otel ihalesini almayı hedefleyen Sedat bambaşka yollar denemeye kalkar. Cana'nın ağından kurtulamaması ise Sedat'ın başına bela olur. Çünkü Sedat'ın Cana'yla görüşmek için söylediği yalan gittikçe büyür.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.