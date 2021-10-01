Camdaki Kız 13. son bölümde Cana'dan şok ziyaret! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

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Camdaki Kız son bölümü tek parça yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın perşembe akşamı yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Son bölümde Nalan, ondan özür dilemeye annesinin yanına giderken Feride'nin Nalan'dan isteği çarpıcı anlara damga vurdu. Camdaki Kız 13. bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 13. Bölümde, Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.

30 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 13. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kızı yeni sezon bölümleri merakla beklendi. Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız 13. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.