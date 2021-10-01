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Camdaki Kız 13. son bölümde Cana'dan şok ziyaret! İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi
Camdaki Kız 13. son bölümde Canadan şok ziyaret İşte Camdaki Kız son bölümde yaşanan gelişmeler

Camdaki Kız son bölüm kesintisiz izle ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız'ın 30 Eylül tarihli 13. son bölümünde kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’nin Rafet Bey'i özel şoförü olması dikkat çekti. Nalan, Sedat için özel bir sürpriz hazırlarken Cana'nın beklenmedik ziyareti ise Camdaki Kız 13. son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümün özeti.

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Camdaki Kız son bölümü tek parça yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın perşembe akşamı yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Son bölümde Nalan, ondan özür dilemeye annesinin yanına giderken Feride'nin Nalan'dan isteği çarpıcı anlara damga vurdu. Camdaki Kız 13. bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 13. Bölümde, Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.

30 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 13. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kızı yeni sezon bölümleri merakla beklendi. Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız 13. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Dizi