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Camdaki Kız 12. son bölüme Hayri'nin ortaya çıkması damga vurdu... İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Camdaki Kız#Kanal D#Cihangir Ceyhan
Camdaki Kız 12. son bölüme Hayrinin ortaya çıkması damga vurdu... İşte Camdaki Kız son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Camdaki Kız 12. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Yeni sezonunda da izleyenleri ekran başına kilitleyen Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 23 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde Nalan’ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden oldu. Nalan ve Sedat arasındaki yakınlaşma sonrası Feride'nin tepkisi dikkat çekerken, Hayri'nin görünmesi Camdaki Kız 12. son bölüme damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. işte, Camdaki Kız 12. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Camdaki Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Nalan ile Sedat’ın yakınlaştığı sahne ile geçen haftaya veda eden dizi Kanal D ekranlarında 23 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız'ın son bölümünde Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride'nin attığı tokat haftaya damga vurdu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hayri ve Nalan'nın görüşmesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

CAMDAKİ KIZ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 12. Bölümde, Nalan’ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet’in öfkesinden Nalan da payını alıyor.

Nalan, Koroğlu Konağı’na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor. Tako, Nalan’dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır. Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor. Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.

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Diğer yandan Feride'nin anneliğiyle ilgili verdiği sınav bu kez daha da büyüktür. Nalan'ın peşini bırakmayan Feride, bambaşka yollar deniyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan ve Hayri karşı karşıya!

Rafet, Hayri'yi yanına alır, artık onun şoförü olacaktır. Diğer taraftan Koroğlu ailesinde de ortalık toz duman olmuştur. Rafet ailesini toplama peşindedir. Nalan annesinin gönlünü almaya çalışırken bir anda Hayri ile karşı karşıya gelir.

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#Camdaki Kız#Kanal D#Cihangir Ceyhan