MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriCamdaki Kız 1. bölümünün tamamı online platformda yer aldı - Camdaki Kız ilk bölüm izle
GeriTelevizyon Camdaki Kız 1. bölümünün tamamı online platformda yer aldı - Camdaki Kız ilk bölüm izle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız 1. bölümünün tamamı online platformda yer aldı - Camdaki Kız ilk bölüm izle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Camdaki Kız 1. bölümünün tamamı online platformda yer aldı - Camdaki Kız ilk bölüm izle

Tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Camdaki Kız 1. bölümünün tamamı online platformda yer aldı. Dizinin ilk bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, Camdaki Kız ilk bölümünü internet üzerinden izleyebiliyor.

Camdaki Kız 1. bölümüyle ekranlardaydı. 8 Nisan tarihli bölümde Camdaki Kız ilk bölümünde izleyiciler kadro ve konuyla ilgili detaylar konusunda bilgi sahibi oldu. 

Camdaki Kız 1. Bölüm Konusu

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM İZLE

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi