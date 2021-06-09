Cam Tavanlar Süreyya'sı Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında? İşte, Hatice Aslan'ın oynadığı diziler

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

Tarzı ve oynayacağı Süreyya karakteriyle izleyicilerin araştırdığı Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve oynadığı diziler merak edilen oyunculardan biri olan Hatice Aslan hakkında merak edilenler haberimizde.

CAM TAVANLAR SÜREYYA KİMDİR?

Süreyya Hanım zamanında Cem’in dedesi Teyfik Bey’le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

HATİCE ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1962’de Sivas’ta doğdu. Sivas Lisesi’nin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro okudu. Başarılı oyuncunun Ekin adında bir de oğlu var.

Mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz’ın yazdığı, Kenan Işık’ın yönettiği “Bozkır Güzellemesi” oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na döndü. Yaşar Seyman’ın yazdığı “Hüznün Coşkusu Altındağ” oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent’in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necla karakterini canlandırdı.

1995 yılından itibaren 5 yıl kapalı gişe oynayan Yücel Erten’in uyarladığı “Azizname 95” oyununda oynadı. “Gergedan” oyununun ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. “Küçük Adam Ne Oldu Sana” oyunuyla Afife Jale Ödülleri’nde aday gösterildi. Sevgi Sanlı’nın yazdığı “Kaygusuz Abdal” ve Melih Cevdet Anday’ın “Ölümsüzler” oyunlarının ardından Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

2015-2016 sezonunda da Craft Tyatrosu’nda Dario-Fo’nun kadın öykülerinden oluşan “Hepimizin Öyküsü Aynı” oyununda Bir Ana’yı oynadı. Bu oyunla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde "Seçici Kurul Özel Ödülü”nü aldı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra Türk televizyonlarında En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi popüler dizilerde rol aldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali’nde, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Ardından oynadığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali’nde yine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

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