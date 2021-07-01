Cam Tavanlar son bölüm sonrası 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Cam Tavanlar yeni bölümde dikkat çeken yakınlaşma
Cam Tavanlar son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiğiÇarşamba akşamları sevenleri ile buluşan Cam Tavanlar'ın 5. yeni bölüm fragmanında Leyla ve Cem arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Dans sahnesinin yansıdığı fragmanda Cem'in gidişi ise merak uyandırdı. İşte, Cam Tavanlar son bölümün ardından yayınlanan 5. bölüm fragmanı ve önümüzdeki hafta dizide yaşanacakların kısa özeti.
Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı sevenlerinin karşısına çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavan'ın son bölümünde Leyla, nihayet Cem’e olan aşkını kabul ederken , Leyla ve Cem aşkı gitgide yükseldi. Son bölümde ikilinin yan yana olacakları bir iş birliğine girmesi ise heyecanı yükseltti. Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İyi ihtimallerin kapısı aralanıyor, aşk dolu bir bölüm geliyor!
Bu bölüm Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor... Leyla, nihayet Cem’e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler...