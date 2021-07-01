Cam Tavanlar son bölüm sonrası 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Cam Tavanlar yeni bölümde dikkat çeken yakınlaşma

Cam Tavanlar 5. bölüm fragmanı sevenlerinin karşısına çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavan'ın son bölümünde Leyla, nihayet Cem’e olan aşkını kabul ederken , Leyla ve Cem aşkı gitgide yükseldi. Son bölümde ikilinin yan yana olacakları bir iş birliğine girmesi ise heyecanı yükseltti. Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İyi ihtimallerin kapısı aralanıyor, aşk dolu bir bölüm geliyor!

Bu bölüm Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor... Leyla, nihayet Cem’e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler...

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