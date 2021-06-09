Cam Tavanlar dizisinin Cem'i Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli?

9 Haziran Çarşamba günü ilk bölümüyle Show TV ekranlarında yerini almaya hazırlanan Cam Tavanlar, tanıtımlarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmenliğini Fehmi Öztürk üstleniyor. Dizinin Bensu Soral ile birlikte başrolünü paylaştığı Kubilay Aka, başarılı oyunculuğuyla yine hayatı en çok merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Peki Cam Tavanlar’ın Cem’i Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi ve filmlerde oynadı?

CAM TAVANLAR CEM KİMDİR?

Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra'da kalmış, çalıştığı markayı önemli bir hale getirmiştir. Hayatta anlaşamadığı tek kişi Leyla'dır. Çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

KUBİLAY AKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Kubilay Aka Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Çukur'un oyuncu kadrosunda yer alan Aka, dizide 4 sezon boyunca çok sevilen Celasun karakterini başarıyla oynamıştır.

KUBİLAY AKA’NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016-2017: Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal rolünde

2017: Arif V 216 filminde Yakışıklı Kemal rolünde

2017-2021: Çukur dizisinde Celasun rolünde

2018: Aşk Bu Mu? Filminde Umut rolünde

2020 Aşk 101 internet dizisinde Kerem rolünde

2021 Aşk 102 internet dizisinde Kerem rolünde

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