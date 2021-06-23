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Televizyon
Haber Giriş: 23.06.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Cam Tavanlar dizisinde geçen Lujuria ne demek?

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Cam Tavanlar dizisinde geçen Lujuria ne demek?

Cam Tavanlar dizisinde geçen Lujuria’nın anlamı merak konusu oldu. İstifa ettikten sonra yeni bir mekan açmaya karar veren Leyla, restoranına Lujuria ismini verdi. Peki, Cam Tavanlar dizisinde geçen Lujuria ne demek?

Cam Tavanlar 2. Bölümünde Açacağı restoranı için yer aramaya başlayan Leyla, Asude'nin tam karşısındaki boş mekanın sahibi olan Süreyya ile görüşmeye gitti. Süreyya restoranın isminin "Lujuria" olacağını öğrenmesiyle Leyla ile anlaşmayı kabul etti.

Lujuria, İspanyolca da şehvet anlamına gelir. İspanyolca sözlükteki şehvet tanımı, yasadışı kullanımda ya da carnal lezzetlerin düzensiz iştahını içeren yargıdır. Sözlükdeki bir başka anlam, bazı şeylerde çok fazla ya da çok fazladır.

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