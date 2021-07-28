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Televizyon
Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Cam Tavanlar dizisi ne zaman final yapacak? Cam Tavanlar'ın final tarihi belli oldu

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Cam Tavanlar dizisi ne zaman final yapacak? Cam Tavanlar'ın final tarihi belli oldu

Yaz sezonu dizilerinden Cam Tavanlar için final kararı alındı. Bensu Soral'ı uzun bir süre sonra ekrana döndüren Cam Tavanlar, ağustos ayında ekranlara veda edecek. Başroller Bensu Soral ve Kubilay Aka da Instagram hesaplarından peş peşe veda paylaşımları yaptı. Peki, Cam Tavanlar dizisi ne zaman final yapacak?

Cam Tavanlar dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Ekran macerasını 8. Haftasında noktalama kararı alan Cam Tavanlar, ağustos ayının ilk haftası ekranlara veda edecek. Cam Tavanlar dizisi 4 Ağustos’ta ekrana gelecek olan 8. Bölümüyle son kez izleyenlerinin karşısına çıkacak.

BENSU SORAL’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, veda paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

KUBİLAY AKA'NIN VEDA PAYLAŞIMI

Bensu Soral gibi Kubilay Aka da partneriyle çekilmiş fotoğrafıyla veda paylaşımını yaptı.

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