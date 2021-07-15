Cam Tavanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cam Tavanlar 6. son bölümde Leyla Cem’e olan aşkını itiraf etti!

Cam Tavanlar 7. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası izleyenlerin gündemine geldi. Show Tv ekranlarında sevenleri ile buluşan Cam Tavanlar'ın 14 Temmuz tarihinde yayınlanan son bölümünde Cem ve Leyla’nın aşkı yükselirken; Suna'nın gelişi bu hafta dikkat çeken gelişmelerden oldu. Ancak Cam Tavanlar 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CAM TAVANLAR 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cam Tavanlar 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu bölüm aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. İkili kanatlanıyor.

Bütün ekip cümbür cemaat yemek festivalinde… İştah açıcı yemeklere, aşkın lezzeti ekleniyor. Cem ve Leyla’nın aşkı yükselirken; Şinasi, Aylin ve Süreyya hayatlarının macerasını yaşıyor. Bir de Suna var tabii… Dünyamıza bomba gibi bir giriş yapıyor. Bakalım patlattığı bombanın etkisi ne olacak?

CAM TAVANLAR OYUNCU KADROSU

Cam Tavanlar tanıtımlarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka’yla beraber Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

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