HÄ±rstan gÃ¶zleri kÃ¶r oldu, felÃ§ geÃ§irdi... KorumasÄ±, kucaÄŸÄ±nda hastaneye yetiÅŸtirdi: ArtÄ±k sevilmeyi beklemiyorum, ben kendimi seviyorum

Haberin DevamÄ±

Ã–zel hayatÄ±ndaki Ã§alkantÄ±lar ve kariyerinde zaman zaman girdiÄŸi duraklama dÃ¶nemleri bir yana Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r hep zirvede kalmayÄ± bildi Lopez. DÃ¶rt evliliÄŸi hÃ¼sranla bitti, iki Ã§ocuÄŸunu tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

60 yaÅŸÄ±na az bir zaman kala genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bile daha gÃ¼zel ve formda bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip.

Ãœstelik yarÄ±m milyar dolarlÄ±k bir servetin de sahibi.

Â

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Lopez yÄ±llardan beri Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Zaman zaman tÃ¶kezlese de ne yapÄ±p ne edip yeniden ayaÄŸa kalkÄ±yor.

O da ÅŸimdilik... Ã‡Ã¼nkÃ¼ durmadan, nefes almadan Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Lopez. Konserden albÃ¼m kayÄ±tlarÄ±na, sinema filmlerinden TV dizilerine koÅŸturup duruyor.

Haberin DevamÄ±

Ama elbette bunun bir bedeli var.

Jennifer Lopez de bu bedeli acÄ± bir ÅŸekilde Ã¶dediÄŸini itiraf etti.

Â

YÄ±ldÄ±z, 2002 yÄ±lÄ±nda Ã§ok fazla Ã§alÄ±ÅŸmaktan dolayÄ± vÃ¼cudunun kendini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. O anlarda da gÃ¶rme ve hareket etme yetisini kaybetti.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Lopez bundan 20 yÄ±l Ã¶nce bir saÄŸlÄ±k sorunu yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶rme yeteneÄŸini kaybetti. Ãœstelik bir de geÃ§ici felÃ§ yaÅŸadÄ±.

SmartLess adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Jennifer Lopez, orada 2000'lerin baÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu saÄŸlÄ±k sorununu anlattÄ±. Bu beklenmedik saÄŸlÄ±k sorunu Lopez'in baÅŸÄ±na 2002 yapÄ±mÄ± Enough filmini Ã§ekerken geldi.

Gerisini ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Lopez: "98 gÃ¼n boyunca hiÃ§ ara vermeden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra vÃ¼cudumun Ã§Ã¶kmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettim."

O sÄ±rada aÅŸklarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck ile birlikteydi Jennifer Lopez. Tam da Jenny From The Block ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Konuk olduÄŸu podcast yayÄ±nÄ±nda korumasÄ±nÄ±n kendisini kucaÄŸÄ±na alÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi yÄ±ldÄ±z.Â

Haberin DevamÄ±

"SanÄ±rÄ±m o sÄ±rada arka arkaya dÃ¶rt film yapmÄ±ÅŸtÄ±m. BÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± yakalayan J-Lo adlÄ± albÃ¼mÃ¼ kaydetmiÅŸtim. Her gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Film Ã§ekiyordum" dedi Lopez.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde setteydi, geceleri stÃ¼dyoya gidiyordu. Hafta sonlarÄ± da basÄ±n toplantÄ±larÄ± ve video Ã§ekimleri oluyordu.

98 gÃ¼nlÃ¼k aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda olanlarÄ± da ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi Lopez "Bir gÃ¼n Enough filminin setinde oturuyordum. Sete her gittiÄŸimde kalbimde bir Ã§arpÄ±ntÄ± oluyordu. Sonunda gerÃ§ekten kendimi garip hissetmeye baÅŸladÄ±m."

Sonra filmde rol alan kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncudan Ã¶zÃ¼r dileyip kendini iyi hissetmediÄŸini sÃ¶yledi. Hemen ardÄ±ndan karavanÄ±n yolunu tuttu.

KÄ±z da ona "Sorun deÄŸil. Ä°yi olacaksÄ±n" dedi.

Haberin DevamÄ±

Â

Hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Lopez'in doktora sorduÄŸu ilk soru 'AklÄ±mÄ± mÄ± kaÃ§Ä±rÄ±yorum?' oldu.

Ama karavana giden Lopez kendini hala kÃ¶tÃ¼ hissediyordu.

Gerisini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Lopez: "Karavana dÃ¶ndÃ¼m. Oturdum ve birden bire hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶remez olduÄŸumu fark ettim. GÃ¶zlerimin Ã¶nÃ¼ne bir ÅŸey dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hareket de edemiyordum."

O sÄ±rada Arlene adlÄ± asistanÄ±nÄ± yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ± Lopez. Ona gÃ¶remediÄŸini ve hareket edemediÄŸini sÃ¶yledi. PaniÄŸe kapÄ±lan Arlene, Jennifer'Ä±n korumasÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. O da Lopez'i kucaÄŸÄ±na alÄ±p hemen hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Hastanede doktora, aklÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rÄ±p kaÃ§Ä±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu Lopez.

Doktor da ona "AklÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±yorsun. Ama vÃ¼cudun kendini kapatmÄ±ÅŸ" dedi.

Haberin DevamÄ±

Bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyim Lopez'e ders oldu. ArtÄ±k Ã¶nceliÄŸi, kendisini sevmek. Sevilmeyi baÅŸkalarÄ±ndan beklemiyor yÄ±ldÄ±z.Â

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu korku Lopez'e ders oldu. Hala deli gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor hala fiziÄŸini korumak iÃ§in elinden geleni fazlasÄ±yla yapÄ±yor. Ama diÄŸer yandan da kendine Ã§ok iyi bakÄ±yor.

Lopez, Ben Affleck ile evliliÄŸinin sona ermesinin ardÄ±ndan iyileÅŸmeye ve Ã¶z sevgiye odaklanmasÄ± gerektiÄŸini fark ederek hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi rÃ¶portajlarÄ±nda da sÄ±k sÄ±k anlattÄ±ÄŸÄ± gibi.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z podcast dinleyicilerine de ÅŸÃ¶yle seslendi: "Kendinizi sevin. Sevgiyi baÅŸka yerlerde aramayÄ±n. Ä°nsanlarÄ±n deÄŸiÅŸebileceÄŸine gerÃ§ekten inanÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu deneyimledim."

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n bunlar Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aÅŸkÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemini yaÅŸarken oldu. Ä°kili, 2004'te ayrÄ±lÄ±p yÄ±llar sonra yeniden bir araya geldiler. 2022'de bu kez evlenmeyi baÅŸardÄ±lar. Ama bu da iki yÄ±lda bitti, 2024 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±lar.