Çalışıp kocasına bakıyordu... 17 yıllık evliliği bitti... Nicedir özlediği aşkı genç sevgilisinin kollarında buldu

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Ardından iki çocukları daha oldu... Güzel oyuncu, yakışıklı kocası ve ikisi kız, biri erkek üç çocukları ilk batışta mutlu ve mesut yaşıyordu...

Ama gerçek hiç öyle değilmiş... Sonunda bu ünlü çift 17 yıllık evliliklerini bitirdi.

Ayrılık sürecinde yakın dostlarının söylediğine göre güzel oyuncu, doğru dürüst bir projede bile yer almayan kocasının aksine hem gösteri hem de iş dünyasında çabalayıp parasını kazandı. Evine para götüren, ailenin bakımını üstlenen kişi ünlü oyuncu olmuştu uzun sözün kısası.

Bu arada aralarındaki aşk da çekim de bitti. Sonunda yuvaları dağıldı.

Güzel oyuncu ise görünüşe göre kocasından ayrıldıktan sonra genç meslektaşında aradığı aşk heyecanını ve mutluluğu buldu.

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ÖZLEDİĞİ AŞKI GENÇ MESLEKTAŞINDA BULDU

Böyle uzun uzun öyküsünü anlattığımız bu ünlü çift Jessica Alba ile Cash Warren.

Ünlü ve artık eski çift, 2008 yılında başlayan evliliklerini geçen yılın son ayında bitirdi. Her ne kadar üç çocuklarının hatırına zaman zaman bir araya gelseler de artık bir çift değiller.

43 yaşındaki Jessica Alba ise son birkaç aydır yeni bir aşk söylentisiyle gündeme geliyordu... Londra'da ve ABD'nin çeşitli yerlerinde genç bir adamla el ele gayet samimi görüntüler sergiledi Alba…

Herkes de onun Cash Warren'dan ayrılmasından sonra kalbini çalan bu erkeğin kim olduğunu merak etti doğal olarak.

Ünlülerle ilgili bu kadar merak uyandıran hiçbir şey gizli kalmaz elbette. Sonunda o genç adamın kimliği ortaya çıktı.

KENDİSİNDEN 11 YAŞ GENÇ YAKIŞIKLIYA AŞIK OLDU

Jessica Alba'nın kalbini çalan o genç adam, kendisinden 11 yaş daha genç meslektaşı Danny Ramirez…

Rol aldığı Captain America (Kaptan Amerika) adlı yapımla tanınan Ramirez, bir süredir gerçekten de Alba ile romantik bir ilişki yaşıyor.

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Jessica Alba ile Danny Ramirez, birlikte çıktıkları Meksika tatilinde samimiyetleriyle dikkat çekti. Çift, sonra da Los Angeles'a döndü... Orada da geçtiğimiz hafta sonu yine samimi görüntüler sergiledi.

32 yaşındaki Ramirez ile 44 yaşındaki Alba, her ne kadar birlikte sokaklara çıkıyor olsa da yine de düşük bir profil sergilemeye çok fazla dikkat çekmemeye çalışıyorlar...

Son olarak birlikte görüntülendiklerinde ikisi de beyzbol şapkalarını başlarından eksik etmedi.

Jessica Alba ile Danny Ramirez, ilk olarak Londra'da bir parkta çıktıkları bir gezintide görüntülenmişti. Orada da gayet samimi ve sevgili olduklarını belli eder şekilde görüntüler sergilediler.

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Sonunda Alba'nın saklamaya çalıştığı yeni aşkı da böylece ortaya çıkmış oldu.

AŞK BİTMİŞTİ... AMA EVLİLİK SÜRÜYORDU

Alba ile üç çocuğunun babası ve eski eşi Cash Warren'ın ayrılıkları ilk duyulduğunda yakın çevreleri güzel oyuncunun bu kararı almasının kendisi için en iyisi olduğunu söylemişlerdi.

Onların ileri sürdüğüne göre Alba ile Warren'ın evliliğinde artık aşk kalmamıştı. Üstelik de Jessica Alba, çalışıp eve para getiren taraftı. Aslında Hollywood'da yapımcı ve yönetmen asistanı olarak tanınan Warren'ın son dönemde herhangi bir proje üzerinde çalışmadığını söylemişti bu kaynaklar.

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Jessica Alba ile Cash Warren evliliklerini bitirdiler ama yine de üç çocuklarının hatırına birbirleriyle dost kaldılar. Zaten ayrılık açıklamasında ikisi de önceliklerinin çocukları olduğunu ifade etmişti.