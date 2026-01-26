×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Amanda Seyfried#Çiftlikte Yaşayan Ünlüler#Doğal Hayatı Seçen Ünlüler
Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 11:13

Sinema dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri o... Daha çocuk denecek yaşta kamera karşısına geçmeye başladı. O zamandan bu yana da nice filmlerde rol aldı, nice ödüller kazandı.

Haberin Devamı

Kariyeri boyunca da ciddi anlamda bir servet edindi. Her ne kadar müsriflik etmek istemediğini söylese de kendi alın teriyle kazandığı parayı da doya doya harcıyor. Üstelik bunu sırf iki küçük çocuğu için, kendisi ve kocası için yapmıyor.

Canı kadar sevdiği evcil hayvanları için de gözünü kırpmadan para harcıyor yeri geldiğinde. Öyle ki film çekimi için ülke dışına çıkarken çok sevdiği köpeği uğruna özel jet bile kiraladı.

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE OLMAK İÇİN ÖZEL JET KİRALADI
Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu Amanda Seyfried….

Thomas Sadoski ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Seyfried'in yıllardır bir çiftlikte yaşadığını bilmeyen yok artık. Bu güzeller güzeli mülkünü de hem ailesiyle hem de ailesinin bir parçası olan hayvanlarıyla paylaşıyor.

Haberin Devamı

Finn adlı köpeği de bunlardan biri... Amanda Seyfried'in çocukları kadar hayvanları için de yapmayacağı şey yok. Bunun son örneklerinden birini de rol aldığı The Testament of Ann Lee adlı filmin çekimleri için önce Macaristan'a sonra da İsveç'e giderken sergiledi.

Seyfread, yanında köpeğiyle birlikte Budapeşte'ye giderken özel jet kiraladı. Sonra oradan İsveç'e geçerken de yine özel jet tercih etti.

Gözden KaçmasınÜnlü müzisyen 30 yaş genç karısıyla milyonlarının keyfini çıkarıyor: Oğlu borç içinde boğuluyor: Çalışıp hayatını kendin kazanÜnlü müzisyen 30 yaş genç karısıyla milyonlarının keyfini çıkarıyor: Oğlu borç içinde boğuluyor: Çalışıp hayatını kendin kazan!Haberi görüntüle

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

KÖPEĞİNİN ÖZEL MAMALARI DA YANLARINDAYDI
Tabii ki yanında Finn ile birlikte evine dönerken de aynı yöntemi uyguladı.

Tabii bu süreçte Seyfried, Finn'in mide ve bağırsak sorunlarını engelleyen özel mamalarını da yanında götürdü.

Amanda Seyfried, Finn'in kendisiyle birlikte olmasını çok önemsediğini söyledi. Aslında bu gibi durumlarda para harcamayı çok sevmediğini anlatan Seyfried, "Çünkü ona yanımda ihtiyacım vardı" diye konuştu.

Ünlü oyuncunun bunun için harcadığı para ise 100 bin doları aştı.

Gözden KaçmasınAltı yıllık evlilikte ona üç çocuk vermişti: Kocama olan aşkımı eski usul gösteriyorumAltı yıllık evlilikte ona üç çocuk vermişti: Kocama olan aşkımı eski usul gösteriyorumHaberi görüntüle

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

Haberin Devamı

BAŞKA BİR SÜRÜ HAYVANLA BİRLİKTE YAŞIYORLAR
Özel hayatını fazla gözler önünde yaşamayan hatta hamile kalıp anne olduğunu bile herkesin sonradan öğrendiği Seyfried'in hayatının merkezi de doğanın kollarında.

Üstelik hem büyük şehre çok yakın hem de dağlarda, kırsal bir bölgede. Ama yine de tam Seyfried'in istediği gibi Los Angeles'ın bütün o karmaşasından uzakta.

Tabii söz konusu olan bir Hollywood ünlüsü olduğundan öyle basit bir evde yaşadığını da düşünmeyin Seyfried ve ailesinin.

Çünkü her ne kadar büyük kentin kalabalığından uzakta olsa da evin dekorasyonu için de yenilenmesi için de büyük paralar harcadı ünlü oyuncu.

Seyfried ve ailesinin yaşadığı evin en büyük özelliği kocaman pencereleri. Söylediğine göre oyuncu, eve doğal ışığın ve bol temiz hava girmesi en çok aradığı özelliklerden biri.

Haberin Devamı

Bu arada hemen belirtelim ki Amanda Seyfried, bu evi satın aldığında öyle çok da yaşanılacak bir yer değildi. Ama sonradan bir güzel restorasyondan geçti ve ünlü oyuncu ile ailesinin yaşayabileceği bir duruma getirildi.

Gözden KaçmasınKafesin kapısını kilitlerseniz, kuş kaçıp gitmek ister: Bir yastıkta nikahsız 42 yıl... İnsanların bizim ilişkimizden başka derdi yok mu'Kafesin kapısını kilitlerseniz, kuş kaçıp gitmek ister: Bir yastıkta nikahsız 42 yıl... 'İnsanların bizim ilişkimizden başka derdi yok mu!'Haberi görüntüle

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

İKİ ÇOCUĞU DA DOĞANIN KOLLARINDA BÜYÜYOR
Şimdi Seyfried ve Sadoski'nin altı yaşındaki kızları Nina ile iki yaşındaki oğulları Thomas doğanın kollarında rahat bir şekilde oynayarak büyüyorlar.

Amanda Seyfried'in evinin kalbinde yani salonda da iki küçüğün oynaması için özel bir alan yaratılmış durumda,.

Güzel oyuncunun kocası, iki çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı bu kırsal alandaki evde aynı zamanda Finn adlı köpeğiyle birlikte birçok hayvan da onlarla hayatı paylaşıyor. Ayrıca birkaç tane tavuk, atlar ile Gus adında bir maymun da ailenin üyelerinden.

Haberin Devamı

Seyfried'e sorarsanız böyle bir ortamda yaşamak çok başarılı bir filmde oynamaktan daha fazla mutluluk verici bir durum.

Gözden KaçmasınÇocukluğu hayat kadınlarının arasında geçmişti: Herkes genç sevgililerini konuşuyor ama onun yolu başka... Yürü hatta koş... Kim tutar seniÇocukluğu hayat kadınlarının arasında geçmişti: Herkes genç sevgililerini konuşuyor ama onun yolu başka... Yürü hatta koş... Kim tutar seni!Haberi görüntüle

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

'BURASI BENİM ÖLECEĞİM YER'
Aslında güzel oyuncu Los Angeles'tan yani sinema dünyasının kalbinden bu kadar uzakta yaşamak istediğinde menajeri bundan çok memnun kalmadı.

Ama Seyfried daha yavaş ve daha fazla doğayla baş başa kalacağı bir ortak istiyordu Bu yüzden menajerine "Hayır Mark... Burası benim öleceğim yer" diye yanıt verdi. Sonuç olarak çiftlikte yaşama hayalini gerçekleştirmekten asla vazgeçmedi.

Amanda Seyfried için böyle bir yerde yaşamak yani gösteri dünyasının bütün o gürültüsünden ve ışıltısından uzakta kalmak bir oyuncu için de bulunmaz bir nimet. Seyfried'e göre doğanın kollarında olmak ruhen ve bedenen yenilenmesini de sağlıyor aynı zamanda.

Haberin Devamı

Seyfried boş kaldığı dönemde çiftliğinde sadece doğanın keyfini çıkarmıyor. Bunun yanı sıra halı dokuyup yorgan dikiyor bazen de nakış işliyor.

Gözden KaçmasınSekiz ay boyunca hamileliği saklamıştı: Gizemli torun hızlı büyüdü... Bu nasıl büyükanneSekiz ay boyunca hamileliği saklamıştı: Gizemli torun hızlı büyüdü... Bu nasıl büyükanne!Haberi görüntüle

Çalışıp kazandığı parayı doya doya harcıyor: İki çocuğunu bile onunla büyütüyor: Ünlü oyuncu köpeği için özel jet kaldırdı

SEYFRIED BOŞ ZAMANLARINDA EL İŞİ DE YAPIYOR HAYVANLARA DA BAKIYOR: Bunlara ek olarak Amanda Seyfried, çiftlikteki hayvanların beslenmesiyle de kendisi ilgileniyor. Hatta söylediğine göre doğuma gidene kadar da bunu sürdürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amanda Seyfried#Çiftlikte Yaşayan Ünlüler#Doğal Hayatı Seçen Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!