Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları ve karakterleri
Çalgı Çengi İkimiz filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi türündeki Çalgı Çengi İkimiz filminin başrollerini sevilen ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir paylaşıyor. Filmde mafyadan bıkıp yeni bir sayfa açmaya çalışan Gürkan ve Salih'in başına gelen birbirinden komik olaylar anlatılıyor. Peki, Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları ve karakterleri
Çalgı Çengi İkimiz, 2017 çıkışlı, komedi türündeki Türk filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Murat Cemcir, film için 4 milyon dolara yakın para harcadıklarını söylemiştir.
Çalgı Çengi İkimiz konusu
Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.
Çalgı Çengi İkimiz Oyuncuları ve Karakterleri
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Rasim Öztekin - Bünyamin
Ahmet Gülhan - Kayınbaba
Ayşe Kökçü - Kaynana
Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Tuna Orhan - Mafya Yunus
Cahit Gök - Mafya Cemal
Barış Yıldız - Kaşıkçı
Korhan Herduran - Kaşıkçı
Samet Gürsel - Kaşıkçı
Cemil Şahin
Osman Kaba
Hakan Akın
Erdal Şahin
Okan Has
Atilla Pekdemir
Zihni Göktay - Komiser
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