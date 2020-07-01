Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları ve karakterleri

Çalgı Çengi İkimiz, 2017 çıkışlı, komedi türündeki Türk filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Murat Cemcir, film için 4 milyon dolara yakın para harcadıklarını söylemiştir.

Çalgı Çengi İkimiz konusu

Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacaklardaki bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.

Çalgı Çengi İkimiz Oyuncuları ve Karakterleri

Ahmet Kural - Gürkan

Murat Cemcir - Salih

Rasim Öztekin - Bünyamin

Ahmet Gülhan - Kayınbaba

Ayşe Kökçü - Kaynana

Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Gökmen

İlker Yakut - Semih

Tuna Orhan - Mafya Yunus

Cahit Gök - Mafya Cemal

Barış Yıldız - Kaşıkçı

Korhan Herduran - Kaşıkçı

Samet Gürsel - Kaşıkçı

Cemil Şahin

Osman Kaba

Hakan Akın

Erdal Şahin

Okan Has

Atilla Pekdemir

Zihni Göktay - Komiser