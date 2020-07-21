Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları kimdir? Çalgı Çengi İkimiz konusu ve oyuncu kadrosu

Filmde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yanı sıra Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever de rol alıyor. Filmin konusu özetle şöyle:

"Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından, resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan, yeni maceralar yaşar. Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a, bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart sunulur. Gittikleri bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına, hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir."