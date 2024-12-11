Çakallarla Dans 7 gişeye bereket getirdi

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2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan film, geçen cuma günü vizyona girdi. Hafta sonu toplam 173.851 seyirci tarafından izlenilen serinin yedinci filmi gişeye bereket getirdi.

Şubat ayından beri tüm hafta sonu seyircisi açısından en yüksek rakama ulaşılan hafta sonunda 11 ay sonra sinemalar hareketlendi. Hafta sonu tüm sinemalarda uzun bir aradan sonra toplam 500.000 seyirci baremi aşıldı.

‘Çakallarla Dans’ın 7’nci filminde İzmir’e gidip kendilerini altından kalkması zor bir maceranın içinde bulan ekip seyircilere birbirinden komik anlar yaşatıyor.

Filmde Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.