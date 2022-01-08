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Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler, konusu nedir? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi özeti

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Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler, konusu nedir Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi özeti

2014 yapımı yerli komedi filmlerimizden olan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı televizyon ekranlarına geliyor. Çakallarla Dans film serisinin devamı olan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte "Hastasıyız Dede" sloganıyla yola çıkılan devam filmi Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi hakkında merak edilenler...

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Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 2014 yılında vizyonda yer almış olan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı bu kez ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Timur Acar, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu gibi başarılı oyuncu kadrosu olan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu nedir? İşte Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları ve özeti...

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI KONUSU NEDİR?

Dört kahramanımız Gökhan, Hikmet, Necmi ve Servet, koşullu olarak hapishaneden çıktıktan sonra birlikte grup terapisine gitmektedir. Ancak Del Piero Hikmet'in günün birinde vapurda karşılaştığı Mihriban'a aşık olmasıyla hayatları değişir. Mihriban dilsiz bir genç kadındır, Hikmet de onun konuşabilmesi için gereken parayı bulabilmek adına arkadaşlarıyla birlikte tekrar pis işlere bulaşmak zorunda kalacaktır.

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ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI OYUNCULARI

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin başrol oyuncularında Timur Acar, Murat Akkoyunlu, İlker Ayrık, Didem Balçın gibi başarılı isimler yer alıyor.

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