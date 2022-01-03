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Çakallarla Dans 2 nerede çekildi? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncuları ve konusu

#Çakallarla Dans#Çakallarla Dans 2#Çakallarla Dans 2 Oyuncuları
Çakallarla Dans 2 nerede çekildi Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncuları ve konusu

Çakallarla Dans 2 filmi bu akşam ekrana gelecek. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Peki, Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler

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Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde filmin oyuncuları arasında Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar gibi isimler bulunuyor. ATV yayın akışında yer alan Çakallarla Dans 2’nin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmişti.

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU

Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

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ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI

Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.

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