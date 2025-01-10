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Cahit Berkay: Türkan Şoray’a platonik aşıktım

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#Cahit Berkay#Türkan Şoray#Ahmet Mümtaz Taylan
Cahit Berkay: Türkan Şoray’a platonik aşıktım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:34

ÜNLÜ müzisyen Cahit Berkay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu.

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 Türk sinemasının kült filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın müziklerine imza atan Berkay, başrol oyuncusu Türkan Şoray’a aşkını bir kez daha dile getirdi.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “2022’de Selvi Boylum Al Yazmalım’ın müziği nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin, yanında Türkan Şoray da vardı. ‘Aşıktım’ dedin. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu?” sorusuna Cahit Berkay “Oldu tabii yalan söyleyecek değilim. İsim vermem yaşıyorlar çünkü” şeklinde yanıt verdi.

Berkay “Türkan Hanım’a hâlâ âşık mısın?” sorusunu da “Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim, üstesinden gelemezsem diye” sözleriyle cevapladı.

Cahit Berkay: Türkan Şoray’a platonik aşıktım

Cahit Berkay, Türkan Şoray’la katıldığı bir söyleşide ünlü sanatçıya âşık olduğunu itiraf etmişti.

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#Cahit Berkay#Türkan Şoray#Ahmet Mümtaz Taylan

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