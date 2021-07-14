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Televizyon
Haber Giriş: 14.07.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Cahil Periler dizisinden ilk kare yayında!

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Cahil Periler dizisinden ilk kare yayında!

Burak Deniz, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in 20 yıl sonra dizi olarak çektiği ‘Cahil Periler’in İtalya’daki setine dahil oldu.

Özpetek, önceki gün sosyal medya hesabından diziye dair ilk kareleri paylaştı. Yapımda ‘Michele’ karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eduardo Scarpetta ile karşılıklı rol alan Deniz’in canlandırdığı ‘Asaf’ karakteri büyük beğeni topladı. Disney Plus’ta yayınlanacak “Cahil Periler” dizisinde Burak Deniz, 4 bölüm oynayacak. Genç oyuncunun hedefi ise uluslararası birçok projede rol almak.

Cahil Periler dizisinden ilk kare yayında

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