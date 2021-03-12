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Televizyon
Haber Giriş: 12.03.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Çağrı Atakan’ın annesinin hastalığı nedir? Anne ve babasını sosyal medyadan paylaşmıştı

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Çağrı Atakan’ın annesinin hastalığı nedir? Anne ve babasını sosyal medyadan paylaşmıştı

Survivor Türkiye 2021'de, Steven ile kavgaya tutuşan ve çıldırdığı anlarda bu Murat Ceylan'ın da üzerine yürüyen Çağrı, Acun Ilıcalı'dan ciddi bir uyarı almıştı. Çağrı dün akşam ekrana gelen konseyde kararını bildirdi ve annesi için devam edeceğini açıkladı. Babasını genç yaşta kaybeden Çağrı Atakan, annesinin kanser hastası olduğunu anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını anlatan Çağrı, "Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyini verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani. Hazıra dağ dayanmıyor, para bitti. Etrafımızdaki insanlar da akrabalar da gitti. Bazı akrabalar ise anneme para verirken ezdi. Bunun da sorumlusu benim aslında" ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin şimdilerde kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Çağrı Atakan, "Annem kanser oldu. Onu da benim kanser ettiğimi düşünüyorum" sözleriyle ekran karşındakileri de derinden etkilemişti.

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