Çağrı Atakan’ın annesinin hastalığı nedir? Anne ve babasını sosyal medyadan paylaşmıştı

Geçtiğimiz günlerde babasını erken yaşta kaybettikten sonra zor dönemler yaşadıklarını anlatan Çağrı, "Güzel bir çocukluk yaşadım. Ancak babamı erken yaşta hastalıktan kaybettik, annem ise hayatta. Annem beni mutlu edebilmek ve okutmak için her şeyini verdi. Ama ben o yolu seçmedim okuyamadım yani. Hazıra dağ dayanmıyor, para bitti. Etrafımızdaki insanlar da akrabalar da gitti. Bazı akrabalar ise anneme para verirken ezdi. Bunun da sorumlusu benim aslında" ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin şimdilerde kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Çağrı Atakan, "Annem kanser oldu. Onu da benim kanser ettiğimi düşünüyorum" sözleriyle ekran karşındakileri de derinden etkilemişti.