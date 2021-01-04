Çağrı Atakan 2021 Survivor ünlüler kadrosunda.. İşte oyuncunun biyografisi
Çukur dizisininde Remzi karakteri ile tanınan Çağrı Atakan bu yıl Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Çağrı Atakan'ın kişisel bilgileri de merak edilen konular arasında yer aldı. Yarışmacı hakkında en çok merak konulardan biri ise Çağrı Atakan'ın yaşı oluyor.. İşte Survivor 2021 parkurlarında ter dökecek olan Çağrı Atakan hakkında kişisel bilgiler..
Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.
2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.
Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.
Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.
Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.
2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
2017 – Çukur (Remzi)
2007 – Arka Sıradakiler
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