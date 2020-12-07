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Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...

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Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...
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Kanal D’nin geçtiğimiz Perşembe günü yayın hayatına başlayan ve izleyici tarafından çok sevilen dizisi İyi Aile Babası setinde Çağlar Çorumlu’ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Çekimler devam ederken usta oyuncu Melek Baykal’ın doğum günü pastası ile sahneye girmesiyle duygusal anlar yaşarken; doğum gününü kutlayan set ekibine teşekkürlerini iletti. Çorumlu, pastasını üflerken “Herkes için sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum” dedi.
İyi Aile Babası yeni bölümleri ile her Perşembe akşamı Kanal D’de...

 

 

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