Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...

Çekimler devam ederken usta oyuncu Melek Baykal’ın doğum günü pastası ile sahneye girmesiyle duygusal anlar yaşarken; doğum gününü kutlayan set ekibine teşekkürlerini iletti. Çorumlu, pastasını üflerken “Herkes için sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum” dedi.

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