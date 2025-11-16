×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Çağla Şimşek: Mardin'e geldiğim an beynim sessizleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şimşek#Uzak Şehir#KANAL D
Çağla Şimşek: Mardine geldiğim an beynim sessizleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 08:15

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”in kadrosuna İpek karakteriyle dahil olan Çağla Şimşek, “Beni ilk günden ailelerine kattılar. Onların arasında olmak şanslı ve şahane hissettiriyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

KANAL D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”de rol alan Çağla Şimşek, Elele dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Dizide İpek karakterine hayat veren genç oyuncu yolunun “Uzak Şehir”le nasıl kesiştiğini anlattı: “Meksika’da tatildeydim. Döner dönmez daha bavullarımı bile yerleştirmeden, yeterince dinlendiğimi ve çok çalışmak istediğimi düşündüğüm bir dönemdi. Ve İpek’le tanıştım. Benim için özel bir yerde kalacak hep. Uzak bir ülkeden uzak bir şehre yerleştim. Yollarımız böyle kesişti. Bu kadar büyük başarı elde etmiş bir hikâyeye sonradan dahil olmak hem çok heyecanlandırdı hem de kaygılarım vardı. Ancak burada tüm ekip o kadar muazzam ki, beni ilk günden ailelerine kattılar. Onların arasında olmak şanslı ve şahane hissettiriyor.”

Çağla Şimşek: Mardine geldiğim an beynim sessizleşiyor

MARDİN’E GELDİĞİM AN BEYNİM SESSİZLEŞİYOR
Çekimler için Mardin-İstanbul arası mekik dokuyan genç oyuncu “Gerçekten son zamanlarda özellikle fazla yolculuk yaptım. İstanbul’da da yapmam gereken işlerim olduğu için. Ama Mardin muazzam bir şehir, geldiğim an beynim sessizleşiyor sanki. O yüzden çok iyi hissediyorum. Tarihi dokusu bana iyi geliyor. Daha işime odaklı hissediyorum. Kendimi dinliyorum” diye konuştu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağla Şimşek#Uzak Şehir#KANAL D

BAKMADAN GEÇME!