Çağla Şimşek: Mardin'e geldiğim an beynim sessizleşiyor

KANAL D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”de rol alan Çağla Şimşek, Elele dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Dizide İpek karakterine hayat veren genç oyuncu yolunun “Uzak Şehir”le nasıl kesiştiğini anlattı: “Meksika’da tatildeydim. Döner dönmez daha bavullarımı bile yerleştirmeden, yeterince dinlendiğimi ve çok çalışmak istediğimi düşündüğüm bir dönemdi. Ve İpek’le tanıştım. Benim için özel bir yerde kalacak hep. Uzak bir ülkeden uzak bir şehre yerleştim. Yollarımız böyle kesişti. Bu kadar büyük başarı elde etmiş bir hikâyeye sonradan dahil olmak hem çok heyecanlandırdı hem de kaygılarım vardı. Ancak burada tüm ekip o kadar muazzam ki, beni ilk günden ailelerine kattılar. Onların arasında olmak şanslı ve şahane hissettiriyor.”



Çekimler için Mardin-İstanbul arası mekik dokuyan genç oyuncu “Gerçekten son zamanlarda özellikle fazla yolculuk yaptım. İstanbul’da da yapmam gereken işlerim olduğu için. Ama Mardin muazzam bir şehir, geldiğim an beynim sessizleşiyor sanki. O yüzden çok iyi hissediyorum. Tarihi dokusu bana iyi geliyor. Daha işime odaklı hissediyorum. Kendimi dinliyorum” diye konuştu.