Çağla Şimşek: Aşkı henüz yaşayamadım

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Oyunculuk kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen genç yıldız, “Oyunculuk kariyerim, annemin yönlendirmesiyle başladı. Hayatımın dönüm noktası kesinlikle çok erken yaşta oyunculuğa başlamamdı. En büyük dönüm noktası budur. ‘İyi ki’lerimden” diye konuştu.

Özel hayatı hakkında da konuşan Çağla Şimşek aşk duygusunu henüz tatmadığını söyledi:

“Aşkın bende anlamı çok derin ama asla dile döküp anlamlandıramayacağım kadar kutsal bir şey. Henüz o duyguyu yaşayamadım, umarım bir gün yaşarım. Aşk nerede bilmiyorum ama âşık olsaydım evim diyebilirdim, çünkü ‘herkes bir gün evine döner. Ya erken döner, ya geç döner fakat mutlaka döner’. Buradaki ev, koşulsuz sevgiyi hissettiği yerdir.”