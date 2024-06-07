Çağla Şıkel: Yeniden anne olmak istiyorum

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ÇAĞLA Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına konuk oldu. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, “Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum” açıklaması hakkında şunları söyledi:

“Yumurtalarımı dondurdum çünkü ailesel erken menopoz durumum var. ‘Varken dursun’ dedim ve yaptım. Şu an o kadar yüksek değilim ama yeniden anne olmak isterim. Doğurma hissi ve annelik bana iyi gelen bir şey.” 45 yaşındaki ünlü isim, oğlu Kuzey’in 1 yıldır kız arkadaşı olduğunu da açıkladı ve “Kuzey başkasına âşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana âşık zannediyordum” dedi.

Şıkel, ayrılmış anne ve babalara ise şu öneride bulundu:

“Bu yolda ego ile birlikte ilerlemeye devam ederseler o çocuklara koşulsuz bir sevgi veremezler. Karşı taraf ile ilişki zorunda olmamalı. Yoldaş olmalısınız. Birini sevmemeye engel egodur. Egonu çocukların için bir kenara bırakmalısın. Biz çocuklarımızı müthiş bir sevgi ile büyüttük.”



BABAMIN SEVGİSİNİ BAŞKA ADAMLA DOLDURMAYA ÇALIŞTIM

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Çağla Şıkel, ailesinden bahsederken gözyaşlarına engel olamadı. Şıkel, babasının kaybından sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek.” Çağla Şıkel ayrıca en büyük korkusunun aklını yitirmek olduğunu ifade etti: “Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup bilincimi kaybetmekten de çok korkuyorum.” Şıkel, ortaokulda kısa boylu olduğunu ve birden uzadığını da söyledi.

Boşanmam da kırılma noktasıdır

Çağla Şıkel, hayatındaki kırılma noktalarını şöyle sıraladı: “Babamın kaybı, boşanmam ve çocuklarımın doğumu. Bunlar benim için kırılma diye düşündüğümüz ama inanılmaz bir bağla değişen şeyler. Çağla eğer bir yerinden kırılıp başka bir kadın olduysa babasının ölümü ve sonrası. Kırılma, müthiş bir filizlenmedir aslında.”