Çağla Şıkel: Spor hayatım bitti

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Ünlü isim yıllardır vazgeçemediği tutkusu spor nedeniyle kalça ekleminde yaşadığı büyük sorunu ise ilk kez anlattı:

“Kalça eklemini fazla kullanmamdan kaynaklı, geri dönüşü olmayan bir eklem problemi yaşıyorum. Kalçalara fazla yüklenmek, hiç durmak bilmemek bu sorunu oluşturdu. Sonunda hayat tarafından durduruldum. Oyuncağım elimden alınmış gibi oldum. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi fizik tedavi dönemindeyim. Bu sürede kalça eklemlerime fizik tedavi haricinde hiçbir hareket yapmamam gerekiyor.”

Şıkel, sporu bıraktığı için de çok üzgün olduğunu söyledi:

“Çok ağladım, kabul etme sürecim zor oldu. Biraz daha ilerleseydi, protez bile konulabilirmiş. Bundan sonra kendimi pamuklara sarma dönemindeyim.”