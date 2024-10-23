×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Çağla Şıkel: Spor hayatım bitti

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Oyuncu#Model
Çağla Şıkel: Spor hayatım bitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 09:50

ÇAĞLA Şıkel, Ceyda Düvenci’nin sunduğu ‘Bambaşka Sohbetler’e konuk oldu.

Haberin Devamı

Ünlü isim yıllardır vazgeçemediği tutkusu spor nedeniyle kalça ekleminde yaşadığı büyük sorunu ise ilk kez anlattı:

“Kalça eklemini fazla kullanmamdan kaynaklı, geri dönüşü olmayan bir eklem problemi yaşıyorum. Kalçalara fazla yüklenmek, hiç durmak bilmemek bu sorunu oluşturdu. Sonunda hayat tarafından durduruldum. Oyuncağım elimden alınmış gibi oldum. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi fizik tedavi dönemindeyim. Bu sürede kalça eklemlerime fizik tedavi haricinde hiçbir hareket yapmamam gerekiyor.”

Şıkel, sporu bıraktığı için de çok üzgün olduğunu söyledi:

“Çok ağladım, kabul etme sürecim zor oldu. Biraz daha ilerleseydi, protez bile konulabilirmiş. Bundan sonra kendimi pamuklara sarma dönemindeyim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağla Şıkel#Oyuncu#Model

BAKMADAN GEÇME!