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Çağla Şikel neden yok? Çağla Şikel programı neden yok, bitti mi?

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#Çağla Şıkel#Çağla Şıkel Neden Yok#Çağla Şıkel Programı Neden Yok
Çağla Şikel neden yok Çağla Şikel programı neden yok, bitti mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 12:09

Çağla Şikel neden yok sorusu, programın takipçisi olan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hafta içi her gün saat 10.45'te yayınlanan programın yerine dizi yayınlanması, Çağla Şıkel neden yok sorusuna yol açtı. Peki, Çağla Şikel neden yok? Çağla Şikel programı neden yok, bitti mi? İşte, o detaylar

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Çağla Şikel programı neden yok sorusu, Çağla ile Yeni Bir Gün programının bugün ekranlara gelmemesi dolayısıyla merak konusu oldu. 30 Ocak tarihli yayın akışında programın yeni bölümü yerine "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin tekrar bölümü yer aldı.

ÇAĞLA ŞİKEL PROGRAMI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı Çağla ile Yeni Bir Gün programı bugün NOW TV yayın akışında yer almadı.

Programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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