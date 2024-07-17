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Çağla Şıkel: Darısı diğer oğlumun başına

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#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ#Uzay Altuğ
Çağla Şıkel: Darısı diğer oğlumun başına
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 09:39

Çağla Şıkel önceki akşam Etiler’deki Beca’dan çıkarken görüntülendi.

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Havaalanına gideceğini söyleyen ünlü manken, “1 haftalık Bali tatiline gidiyorum” dedi. Şıkel, oğlu Kuzey’in, babası Emre Altuğ’un konserine kız arkadaşıyla gitmesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

Çağla Şıkel: Darısı diğer oğlumun başına


“Mutluluklarını keyifle izliyorum. Darısı diğer oğlumun başına. Anne-baba olarak onların mutluluğu bizim için her şeyin üstünde. Bu duyguların tarifi yok gerçekten. Bakalım daha neler yaşayacağız.”

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#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ#Uzay Altuğ

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