Çağla Şıkel: Darısı diğer oğlumun başına

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Havaalanına gideceğini söyleyen ünlü manken, “1 haftalık Bali tatiline gidiyorum” dedi. Şıkel, oğlu Kuzey’in, babası Emre Altuğ’un konserine kız arkadaşıyla gitmesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

Gözden Kaçmasın Kuzey ve kız arkadaşıyla Haberi görüntüle

“Mutluluklarını keyifle izliyorum. Darısı diğer oğlumun başına. Anne-baba olarak onların mutluluğu bizim için her şeyin üstünde. Bu duyguların tarifi yok gerçekten. Bakalım daha neler yaşayacağız.”