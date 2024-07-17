Çağla Şıkel: Darısı diğer oğlumun başına

Havaalanına gideceğini söyleyen ünlü manken, “1 haftalık Bali tatiline gidiyorum” dedi. Şıkel, oğlu Kuzey’in, babası Emre Altuğ’un konserine kız arkadaşıyla gitmesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Mutluluklarını keyifle izliyorum. Darısı diğer oğlumun başına. Anne-baba olarak onların mutluluğu bizim için her şeyin üstünde. Bu duyguların tarifi yok gerçekten. Bakalım daha neler yaşayacağız.” Gözden Kaçmasın Kuzey ve kız arkadaşıyla Haberi görüntüle Gözden Kaçmasın 'Kuzey başkasına aşık olunca tuhaf hissettim, platoniğe düştüm' Haberi görüntüle