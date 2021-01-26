MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? açıklama geldi
GeriTelevizyon Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? açıklama geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? açıklama geldi
Abone Olgoogle-news

Çağla ile Yeni Bir Gün programının akıbeti merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, eski bölümlerinden oluşan özel bölümüyle ekranlarda geldi. Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? İşte Çağla Şikel'in açıklaması...

Aralık ayında Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınlanmaması da iddiaları güçlendirdi. Söz konusu iddialar ardından Çağla Şikel’den açıklama geldi.

NEGATİF ÇIKTI

Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle