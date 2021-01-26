Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? açıklama geldi
Çağla ile Yeni Bir Gün programının akıbeti merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, eski bölümlerinden oluşan özel bölümüyle ekranlarda geldi. Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? İşte Çağla Şikel'in açıklaması...
Aralık ayında Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınlanmaması da iddiaları güçlendirdi. Söz konusu iddialar ardından Çağla Şikel’den açıklama geldi.
NEGATİF ÇIKTI
Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.
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