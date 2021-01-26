Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölümü neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? açıklama geldi

Aralık ayında Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınlanmaması da iddiaları güçlendirdi. Söz konusu iddialar ardından Çağla Şikel’den açıklama geldi.



NEGATİF ÇIKTI



Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.