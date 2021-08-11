Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı
Çağla ile Yeni Bir Gün ekranlara dönüyor. “Çağla ile Yeni Bir Gün”, yeni bölümleriyle hafta içi her gün canlı yayınla yeniden FOX ekranlarında olacak. Programın yayın tarihi yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Peki, Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman başlayacak?
FOX’un sevilen programı “Çağla ile Yeni Bir Gün”, dopdolu yeni sezonuyla 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Saat 11.00 itibarıyla canlı yayınla ekrana gelecek programda; doğru beslenmenin, sağlıklı ve doğal besinler tüketmenin, evde yapılabilecek basit egzersizlerle fit kalmanın ve sağlıklı yaşamın tüm sırları izleyicilerle paylaşılacak.