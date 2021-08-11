Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı

FOX’un sevilen programı “Çağla ile Yeni Bir Gün”, dopdolu yeni sezonuyla 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Saat 11.00 itibarıyla canlı yayınla ekrana gelecek programda; doğru beslenmenin, sağlıklı ve doğal besinler tüketmenin, evde yapılabilecek basit egzersizlerle fit kalmanın ve sağlıklı yaşamın tüm sırları izleyicilerle paylaşılacak.

En lezzetli yemek tarifleri burada