Çağla Demir kimdir? Çukur'a gazeteci Leyla karakteriyle dahil oluyor

Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra bir dönem modellik yapan Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimini bir döneme damga vuran Medcezir dizisi ile yaşadı.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Çağla' karakterine hayat verdi. Başrolü Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisinde 'Ece' karakterini canlandırdı. Kocaman Ailem, Elimi Bırakma dizilerinin kadrosunda da yer aldı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç’ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali’yi karşısında bulacak. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç’ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.