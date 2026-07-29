×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Çağdaş Onur Öztürk: Ben de üzülüyorum bu kardeşlere!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Daha 17#Çağdaş Onur Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 15:02

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17'nin genç yıldızları Çağan Efe Ak (Aras) ve Ata Yaşat (Teoman) başarılı performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizide Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk genç rol arkadaşlarına övgü dolu sözler söyledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

GENÇ ROL ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Daha 17'nin son bölümlerinde hasta, konuşamayan Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'ün bakışlarıyla oynaması izleyicilerden tam not aldı. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından dizide birlikte rol aldığı genç oyuncular Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat ile çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncu, "Ben de Çok üzülüyorum bu kardeşlere!" notuyla yaptığı paylaşımda iki genç oyuncunun hem yeteneklerine hem de karakterlerine hayranlığını dile getirdi.

Gözden KaçmasınDaha 17de yürek burkan anlar... Minik Caferin gözyaşları Türkiyeyi ağlattıDaha 17'de yürek burkan anlar... Minik Cafer'in gözyaşları Türkiye'yi ağlattı!Haberi görüntüle

"YOLLARINIZ HEP AÇIK OLSUN CANLAR!"

Paylaşımına, "Ben de çok üzülüyorum bu kardeşlere!" notunu düşen Öztürk, genç rol arkadaşları hakkında şu ifadeleri kullandı: Ekranda ne kadar devleşiyorlarsa, kamera arkasında da bir o kadar pırlanta, bir o kadar temiz iki kalp. Bütün Türkiye onları konuşuyor ama set arkasında hâlâ o ilk günkü heyecanla gözlerinin içi gülüyor. Yeteneklerine de kalplerine de kocaman bir maşallah. Yollarınız hep açık olsun canlar!

Haberin Devamı

Çağdaş Onur Öztürk: Ben de üzülüyorum bu kardeşlere

TAKDİR TOPLAYAN SÖZLER

Öztürk'ün genç oyunculara yönelik samimi sözleri, takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Paylaşıma çok sayıda destek ve tebrik mesajı gelirken, dizinin genç yıldızları Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat'a yönelik övgüler de dikkat çekti.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#Daha 17#Çağdaş Onur Öztürk

BAKMADAN GEÇME!