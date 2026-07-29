Çağdaş Onur Öztürk: Ben de üzülüyorum bu kardeşlere!

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GENÇ ROL ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Daha 17'nin son bölümlerinde hasta, konuşamayan Serhat karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk'ün bakışlarıyla oynaması izleyicilerden tam not aldı. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından dizide birlikte rol aldığı genç oyuncular Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat ile çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncu, "Ben de Çok üzülüyorum bu kardeşlere!" notuyla yaptığı paylaşımda iki genç oyuncunun hem yeteneklerine hem de karakterlerine hayranlığını dile getirdi.

"YOLLARINIZ HEP AÇIK OLSUN CANLAR!"

Paylaşımına, "Ben de çok üzülüyorum bu kardeşlere!" notunu düşen Öztürk, genç rol arkadaşları hakkında şu ifadeleri kullandı: Ekranda ne kadar devleşiyorlarsa, kamera arkasında da bir o kadar pırlanta, bir o kadar temiz iki kalp. Bütün Türkiye onları konuşuyor ama set arkasında hâlâ o ilk günkü heyecanla gözlerinin içi gülüyor. Yeteneklerine de kalplerine de kocaman bir maşallah. Yollarınız hep açık olsun canlar!

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TAKDİR TOPLAYAN SÖZLER

Öztürk'ün genç oyunculara yönelik samimi sözleri, takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Paylaşıma çok sayıda destek ve tebrik mesajı gelirken, dizinin genç yıldızları Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat'a yönelik övgüler de dikkat çekti.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.