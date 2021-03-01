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Televizyon
Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayıcısını canlandırdığı 'Kağıttan Hayatlar'ın fragmanı yayınlandı

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Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayıcısını canlandırdığı 'Kağıttan Hayatlar'ın fragmanı yayınlandı
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Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayıcısını canlandırdığı 'Kağıttan Hayatlar'ın fragmanı yayınlandı. Can Ulkay tarafından yönetilen ve ilk başta Mücadele Çıkmazı olarak adlandırılan bu film, geçimini çöp toplayarak sağlayan bir babanın hayatını konu alıyor. Peki, Kağıttan Hayatlar filmi ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar'dan ilk görüntüler geldi. Mart ayında görücüye çıkacak olan filmin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul paylaşıyor. OGM Pictures tarafından hayata geçirilen ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu filmin senaryosu da Ercan Mehmet Erdem’e ait.

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te izlenebilecek. 

Kağıttan Hayatlar Konusu

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

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