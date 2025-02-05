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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir 'Eşref Rüya' ile çok konuşulacak!

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya ile çok konuşulacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:13

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için hazırlıklar tamamlandı. Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ile tüm seyircilerin kalbine dokunacak ‘Eşref Rüya’ izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çağatay Ulusoy’un Eşref’i ile Demet Özdemir’in Nisan’ı çok konuşulacak.

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EŞREF VE NİSAN’IN AŞKI KALPLERE DOKUNACAK

Yakında Kanal D ekranlarında fırtınalar estirecek olan ‘Eşref Rüya’nın yıldız isimlerden oluşan kadrosu geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi. Heyecan ve mutluluklarını paylaşan ekip birlikte objektiflere poz verdi. Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan ‘Eşref Rüya’ önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya ile çok konuşulacak

YILDIZ KADRO

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya ile çok konuşulacak

ÖZLENEN SEVDALAR, UNUTULMAYACAK HİKAYELER…

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya ile çok konuşulacak

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya ile çok konuşulacak

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Eşref Rüya ile çok konuşulacak

Eşref Rüya yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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