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Buz Yolu filmi konusu: Buz Yolu filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

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Buz Yolu filmi konusu: Buz Yolu filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 14:23

Buz Yolu (The Ice Road) filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Jonathan Hensleigh tarafından yazılan ve yönetilen film aksiyon ve gerilim türünde. 2021 yılında vizyona giren yapım, aksiyon sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki Buz Yolu filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? İşte Buz Yolu filmi konusu...

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Buz Yolu filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Hensleigh oturuyor. "Buz Yolu", aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan bir hayatta kalma hikayesi sunuyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak filmin başrollerinde Liam Neeson ve Laurence Fishburne yer alıyor.

BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kanada'nın kuzey bölgesinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç tır şoförü mahsur kalan madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Kurtarma operasyonu için işe alınan deneyimli tır şoförü Mike (Liam Neeson) ve bir grup sürücüyü zorlu bir yol beklemektedir. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur. Donmuş okyanusun üzerinden geçen tır şoförleri tehlikeli “Buz Yolu” üzerinden yardım ulaştırmaya çalışırlar. Buzulların erimeye başlamasıyla zamana karşı yarışan ekip, hem doğal afetle hem de beklenmedik engellerle yüzleşmek zorunda kalır.

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BUZ YOLU FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson
Laurence Fishburne
Holt McCallany
Amber Midthunder
Marcus Thomas
Benjamin Walker
Matt McCoy
Lauren Cochrane
Matt Salinger
Martin Sensmeier

 

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