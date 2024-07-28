Buz Yolu filmi konusu: Buz Yolu filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

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Buz Yolu filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Hensleigh oturuyor. "Buz Yolu", aksiyon ve gerilim türlerini harmanlayan bir hayatta kalma hikayesi sunuyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak filmin başrollerinde Liam Neeson ve Laurence Fishburne yer alıyor.

BUZ YOLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kanada'nın kuzey bölgesinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç tır şoförü mahsur kalan madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Kurtarma operasyonu için işe alınan deneyimli tır şoförü Mike (Liam Neeson) ve bir grup sürücüyü zorlu bir yol beklemektedir. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur. Donmuş okyanusun üzerinden geçen tır şoförleri tehlikeli “Buz Yolu” üzerinden yardım ulaştırmaya çalışırlar. Buzulların erimeye başlamasıyla zamana karşı yarışan ekip, hem doğal afetle hem de beklenmedik engellerle yüzleşmek zorunda kalır.

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BUZ YOLU FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson

Laurence Fishburne

Holt McCallany

Amber Midthunder

Marcus Thomas

Benjamin Walker

Matt McCoy

Lauren Cochrane

Matt Salinger

Martin Sensmeier