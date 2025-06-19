Buyur iÅŸte sana Ã§iftlik hayatÄ±: ÃœnlÃ¼ sunucunun evini koyunlar bastÄ±: AÃ§Ä±k kapÄ±dan iÃ§eri sÃ¼zÃ¼ldÃ¼ler

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Elbette bÃ¶yle bir hayat gÃ¼zel.. Ama ne kadar varlÄ±klÄ± ve bol imkana sahip olursanÄ±z olun bu hayatÄ±n da zorluklarÄ± var. Hele bir de bÃ¶yle bir hayata alÄ±ÅŸkÄ±n deÄŸilseniz.

BU HAYAT UÄžRUNA ÃœLKE BÄ°LE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de ekranlarÄ±n Ã¼nlÃ¼ sunucusu Ellen DeGeneres yaÅŸÄ±yor..

Bir sÃ¼redir ABD'yi bÄ±rakÄ±p taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere'de Cotswolds'ta Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸayan 67 yaÅŸÄ±ndaki DeGeneres, zaman zaman sosyal medya sayfasÄ±ndan bu konuda paylaÅŸÄ±mlar da yapÄ±yor.

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m Cotswolds bÃ¶lgesinde Victoria ve David Beckham'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ve zengin kiÅŸinin kÄ±r evi var.

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Ellen DeGeneres'in son paylaÅŸÄ±mÄ± ise takipÃ§ilerini gÃ¼lÃ¼msetti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ellen DeGeneres'in milyonlar dÃ¶kÃ¼p yenilettiÄŸi Ã§iftlik evini koyunlar bastÄ±! ÃœnlÃ¼ sunucu da o anlarda Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi.

YÄ±llar yÄ±lÄ± ABD'de ekranÄ±n en Ã§ok izlenen sohbet programlarÄ±ndan birini yapan Ellen DeGeneres, Ã¶nce emekli oldu. Sonra da Ä°ngiltere'de Ã§iftlik hayatÄ±na geÃ§ti.Â





KOYUNLAR AÃ‡IK KAPIDAN Ä°Ã‡ERÄ° SÃœZÃœLDÃœ

Ä°lk paylaÅŸÄ±mda birkaÃ§ tane koyun, Ã¼nlÃ¼ sunucunun boydan boya camla kaplÄ± salonunun yine cam olan aÃ§Ä±k kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri girip etrafÄ± inceliyor.



Bir sonraki videoda da bir sesin bir koyuna "Berni"diye seslendiÄŸi duyuluyor.

Ellen DeGeneres, Ã§iftlik hayatÄ±nÄ±n cilvelerinden birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o anlarÄ± da "KoyunlarÄ±mÄ±z iÃ§eriye girmeye devam ediyor. DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse koyuna benzeyen bir mobilyamÄ±z var ve o halÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yemeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor" notu eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ellen DeGeneres'in Ä°ngiltere'de Ã§iftlik hayatÄ±na baÅŸlamasÄ± gayet olaylÄ± oldu. TaÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilk evi sel basmasÄ± bir yana diÄŸer evinde de ilk anda Ã§iftlik yaÅŸamÄ±na hemen alÄ±ÅŸamadÄ±.

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DeGeneres'in boydan boya cam kaplÄ± salonunun aralÄ±k kapÄ±sÄ±ndan eve giren koyunlar, kelimenin tam anlamÄ±yla her yere daÄŸÄ±ldÄ±.Â





ÃœnlÃ¼ sunucu koyunlarÄ±n "evini bastÄ±ÄŸÄ±" anlarÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.





BAVULUNU TOPLAYIP Ä°NGÄ°LTERE'YE TAÅžINDI

Ellen DeGeneres, Donald Trump'Ä±n yeniden ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinden sonra Ã¼lkesini terk edenler kervanÄ±na katÄ±ldÄ±. TasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p Ä°ngiltere'ye kÄ±rsal bÃ¶lgeye yerleÅŸti.

Bu deÄŸiÅŸiklik de onun iÃ§in Ã§ok da gÃ¼zel baÅŸlamadÄ±. Oxfordshire'da ilk taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ev bÃ¶lgeyi etkileyen selden zarar gÃ¶rdÃ¼.

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Bunun Ã¼zerine Ã¼nlÃ¼ sunucu baÅŸka bir eve taÅŸÄ±ndÄ±. Bunun iÃ§in de 18 milyon dolarÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±.

ÃœnlÃ¼ sunucu orada Ã§iftlik hayatÄ± yaÅŸÄ±yor bir sÃ¼redir... Kimi zaman bahÃ§esinde Ã§im biÃ§iyor, kimi zaman tavuklarÄ±nÄ± besliyor. Ama yÄ±llardÄ±r Hollywood'da alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks hayattan da vazgeÃ§miyor.

LÃœKSTEN VAZGEÃ‡MEDÄ°, KOMÅžULARINI KIZDIRDI

Ä°ddialara gÃ¶re Ellen DeGeneres, Oxfordshire'da sahip olduÄŸu evine yeni eklentiler inÅŸa ettirdi, kÄ±sacasÄ± renovasyon yaptÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de komÅŸularÄ±nÄ±n nefretini ve Ã¶fkesini Ã¼zerinde topladÄ±.

DeGeneres, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± evinde yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tadilatlar sonucunda yÃ¼ksek standartlara sahip bir eve kavuÅŸtu. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor.

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ÃœnlÃ¼ sunucunun yaÅŸadaÄŸÄ± BatÄ± Oxfordshire BÃ¶lge Konseyi'nden bir sÃ¶zcÃ¼, Ã¼nlÃ¼ sunucunun evine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yenileme iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama Ã§evrede yaÅŸayanlarÄ±n bu inÅŸaatlardan rahatsÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ellen DeGeneres'e yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n Radar adlÄ± internet sitesine anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ sunucu Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra bir sÃ¼rÃ¼ sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Onu Ã¼lkesine dÃ¶nmekten alÄ±koyan ise sadece ve sadece inatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±.

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TAÅžINDIÄžI Ä°LK KIR EVÄ° SEL SULARINA TESLÄ°M OLDU

Ã–zellikle de evinde yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tadilatlar sÄ±rasÄ±nda, diÄŸer herkes iÃ§in geÃ§erli olan kurallarÄ±n kendisine iÅŸlemeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ DeGeneres. Bu durum da tabii ki tepki Ã§ekti.

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Bir kaynak "Bu tavÄ±rlarÄ± kendi hayatÄ±nÄ± da zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor" diye yorumlarÄ± bu durumu.

Ã–nce ilk evinin sel altÄ±nda kalmasÄ±, ardÄ±ndan diÄŸer evinde yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tadilatlarÄ±n sorun yaratmasÄ± gibi nedenlerle pek de beklediÄŸi huzura kavuÅŸamadÄ± henÃ¼z Ã¼nlÃ¼ sunucu.

Radar'a konuÅŸan kaynak Ellen DeGeneres ve eÅŸinin ne kadar periÅŸan olduÄŸunu, tonla para harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkesin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Sonra da ÅŸu ilginÃ§ yorumu yaptÄ±: "SÄ±rf inatlarÄ±ndan burada kalmaya devam ediyorlar. Ama birÃ§ok kiÅŸi yakÄ±nda gÃ¼neÅŸli California'ya dÃ¶necekleri konusunda bahse giriyor..."

SOSYAL MEDYAYA BAKARSANIZ KEYFÄ° YERÄ°NDE

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Ellen DeGeneres de sosyal medya hesabÄ±ndan Ã§iftlik hayatÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

DeGeneres bundan bir sÃ¼re Ã¶nce paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda gÃ¼nlÃ¼k Ã§iftlik hayatÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yer verdi. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã¼nlÃ¼ sunucu, rahat giysileri iÃ§inde tavuklarÄ±nÄ± beslerken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Hatta onlara bir yandan yem atarken diÄŸer yandan da "Haydi bakalÄ±m tavuklar gelin" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da duyuluyor.

Ellen DeGeneres, sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi gibi Ã§iÃ§eklerinin bakÄ±mÄ±yla da ilgileniyor. Ã‡iÃ§eklerin etrafÄ±ndaki Ã§alÄ±larÄ± bile buduyor.

ÃœnlÃ¼ sunucu paylaÅŸÄ±mÄ±nda aslÄ±nda amacÄ±nÄ±n Ã§iftÃ§i olmaktan Ã§ok bu iÅŸten de biraz anlayan ve yapan peysaj dÃ¼zenleyicisine dÃ¶nÃ¼ÅŸmek olduÄŸunu da belirtti.

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