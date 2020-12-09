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Haber Giriş: 09.12.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Büyükelçi ziyareti

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Büyükelçi ziyareti
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Seni Çok Bekledim adlı yeni diziyle ekrana gelmeye hazırlanan Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu, dizinin bazı sahneleri için Katar’da kamera karşısına geçti.

İki ünlü oyuncu, çekimlerin ardından Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu’yu ziyaret etti. Oyuncular, günün sonunda Göksu’yla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Büyükelçi ziyareti

Özcan Deniz, oğlu Kuzey ve rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu’yla birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Deniz fotoğrafın altına “Şimdiden öğreniyor. Meraklı oğlum. Seni çok ama çok özledim. Burnumda tütüyorsun” notunu düştü.

 

 

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