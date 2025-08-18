×
Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... 'Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi'

Güncelleme Tarihi:

Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 10:21

O sinema dünyasında 34 yaşında gelen şöhretin keyfini sürüyor artık. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak biliniyor, ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyor üstelik. Dışarıdan bakıldığında gayet mutlu ve düzenli bir hayatı var.

Haberin Devamı

Ama geçmişi pek öyle değil..

Yıllar sonra anlattığına göre çocukluk döneminden başlayarak herkesin öyle kolay kolay direnemeyeceği korkunç olaylar yaşadı. Bunları da kimi zaman itiraf ediyor.

Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi

AİLESİNİN KARANLIK GEÇMİŞİ PEŞİNİ BİR TÜRLÜ BIRAKMADI
Geçmişinde yaşadığı travmaları zaman zaman anlatan bu ünlü, 67 yaşındaki Sharon Stone'un ta kendisi..

Bugün evlat edindiği, artık boyunu aşan üç evladıyla huzurlu bir hayat süren Stone, yine geçmişte yaşadığı ve kendisini derinden etkileyen bir olayı anlattı.

Sözlerine, anlattıklarına bakılırsa Stone ailesinin karanlık bir tarihi var...

Geçtiğimiz mart ayında annesini kaybettiğini üç ay sonra, temmuz ayında açıklayan Sharon Stone, verdiği bir röportajda da büyükbabasıyla ilgili korkunç gerçeği söyledi.

Haberin Devamı

Yeni filmi Nobody 2'nun tanıtımı için verdiği röportajlardan birinde geçmişine doğru uzandı Sharon Stone. Ki aslına bakılırsa bunlardan birkaç yıl önce piyasaya çıkan The Beauty of Living Twice adlı kitabında da söz etmişti.

Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi

ANNESİNİN SON SÖZLERİ
Stone, yakın zamanda verdiği bir röportajda, "İnsanlar öldüğünde her zaman ilk önce çılgına dönerim," diyerek annesinin ölümünü öğrendiğinde hissettiği ilk duyguları dile getirdi. Annesinin ölümüyle ilgili bu sözlerin ardından söz yine döndü, dolaştı aile geçmişine geldi.

Sharon Stone, anne tarafından büyükbabasının şiddet uygulayan bir tacizci olduğunu söyledi.

Anlattığına göre Stone'un annesi de çocukluğunda babasının elinden çok çekti. Bu durumu "Annemin hayatında babasından dayak yemediği tek bir gün bile olmadı" sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncunun söylediğine göre büyükbabasının bu korkunç tavırlarından kendisi ve kız kardeşi de nasibini aldı. Uzun sözün kısası ikisi de büyükbabalarının tacizine uğradı.

Haberin Devamı
Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi

O TRAVMA HİÇ PEŞİNİ BIRAKMADI
Stone annesinin ölmeden önce kendisine söylediği son sözleri de hatırlattı röportajda... " Annenizin ölmeden önce size söylediği son şey 'Çok konuşuyorsun... Beni intihara sürükleyeceksin olduğunda ve tüm oda buna güldüğünde şöyle düşünüyorsunuz: Bu çok zor bir şey anne!"

Stone, yaşadığı bütün bu zorluklara rağmen babası Joseph ile arasının gayet iyi olduğunu anlattı... Babasıyla yakın olduğunu anlatan Stone, onun sayesinde erkeklerin baskın olduğu bir dünyada ayakta kalabildiğini söyledi.

Fakat yine anlattığına göre Sharon Stone'un babasının desteği, geçmişinde yaşadığı karanlık travmaların etkisinden koruyamadı onu.

Haberin Devamı
Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi

'BÜYÜKBABAM ÖLÜNCE TUHAF BİR RAHATLAMA HİSSETTİM'
Sharon Stone, büyükbabasının elinden çektiklerini anılarını topladığı he Beauty of Living Twice adlı kitabında ayrıntısıyla anlatmıştı...

Sharon Stone, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.

Sharon Stone kitabında, büyükannesinin kendisiyle ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla birlikte bir odaya kilitlediğini, bunun ardından da büyükbabası Lawson'ın kendilerini taciz ettiğini satırlara döktü kitabında. Stone, büyükbabası öldüğü zaman neler hissettiğini de anlattı.

Haberin Devamı

Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir rahatlama hissettiğini de belirtti. 

Servet, şan ve şöhret yaralarını bir türlü saramıyor... Karanlık geçmişi ünlü yıldızın peşinde... Büyükbabam şiddet uygulayan tacizcinin biriydi

Sharon Stone, bugün şöhret, servet, başarı kısacası hayal ettiği her şeye sahip. Ama geçmişindeki karanlık sahnelerin yarattığı travma peşini bir türlü bırakmıyor. 

