Büyük sır ortaya çıktı... Nalan gerçeği öğrendi!

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Dizinin yeni bölümünde;

Özgürlüğünü Nalan ile kutlamayı kafasına koyan Hayri, elleri kolları dolu bir şekilde Nalan'ın evine geldi.

Romantik Yemek Sedat'ın gelişiyle yarım kaldı.

Annesinin durumundan çok etkilenen Sedat, birisiyle konuşmak istediğini söylese de Nalan, onu içeriye davet etmedi.

Nalan ile yarın görüşmek istediğini söyleyen Sedat, sessizce evden ayrılırken, Hayri öfkeden deliye döndü.

Hararetli tartışmanın ardından Nalan, Hayri'yi evden kovdu.

Hemen çık git evimden!

Nalan'ı içine düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen Hafize, Metin'den yardım istedi.

Hastanede babası ve kardeşinin konuşmalarını duyan Selen, annesinin hastalığını öğrendi.

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İkiz bebeklere hamile olan Selen, acıyla bir anda yere yığıldı.

Aparr topar kontrole alınan Selen, önce bebeklerinden iyi haberi aldı sonra da cinsiyetlerini öğrendi.

İki minik prenses geliyor!

Hafiş ile konuşma fırsatı bulan Nalan, Hayri'nin karısından boşandığını söyledi ve ondan yanında durmasını, destek olmasını istedi.

NALAN, HAYRİ'DEN NEDEN KOPAMIYOR?

Ben ona güvenmiyorum kızım. Buraya gelip seninle yaşamak ister falan ben başımın çaresine bakarım

Nalan ile konuşmanın kendisine iyi geleceğini düşünen Sedat, onu evden almaya gitti.

İkili evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra bu kez kapıya Hayri geldi.

Nalan'ı dakika farkı ile kaçıran Hayri, Hafiş'in "Evde değil" demesine rağmen ona inanmadı.

Yaptığı sert çıkışların pişmanlığını yaşayan Hayri, Nalan ile buluşup ondan özür diledi.

Nalan'a bir kez daha evlenme teklif eden Hayri, bu kez 'hayır' yanaıtını aldı.

Evlenemeyiz! Flört denen bir şey var. İnsanların birbirlerini tanımaları için gerekli...

Nalan'ın hayatında biri olduğunu düşünen Sedat, Muzo'dan yardım istedi ancak bu talep kabul görmedi.

Sen onun hayatında biri olup olmadığını kendini kıyaslamak için istiyorsun, bunu biliyorsun değil mi?

Artık yapılacak bir şey kalmadığını söyleyen doktorlar, Gülcihan'ı taburcu ettiler.

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Resim eğitimi almaya karar veren Nalan, detaylı bilgileri öğrenmek için kursa gitti. Eğitmenle görüşeceğini düşünen Nalan, karşısında babasının arkadaşı olduğunu sandığı Metin'i buldu.

Kendisi sadece resim öğretmeni değil. Ünü Almanya'dan tüm dünyaya yayılmış bir ressam...

Restorandaki arkadaşına gelecek planlarından bahseden Hayri, Nalan ile arasını düzelttiğini yakında düğün yapacağını anlattı. Kızlarına sahip çıkmaya devam edeceğinden bahseden Hayri, Türkan'ı ise hayatından tamamen çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

Koroğlu Ailesi Gülcihan'ın eve dönüşüyle sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Selen, bir an önce torunları için hazırlıklara başlamak isteyen Gülcihan'dan bir ricada bulundu:

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Kızlarımızın isimlerini sen koy istiyoruz anne...

Nalan hakkında Muzaffer ile konuşan Billur, ona hislerinden de bahsetti. Karşılık bulamayınca özür dileyerek odadan çıktı.

BİLLUR AŞKINI İTİRAF ETTİ

Seninle iyileşecekmişim gibi hissediyorum

Nalan'ın resim kursuna başladığını, öğretmeninin ise Mehmet olduğunu öğrenen Hayri, bu durumdan rahatsız oldu.

Billur'un hayatındaki eksikliğini her dakika biraz daha hisseden Nalan, arkadaşından özür dilemek için kapısına gitti.

Sana çok ihtiyacım var, çünkü benim hayatım sensiz çok boş" diyen Nalan'a Billur da kayıtsız kalamadı

Günler sonra Rafet ile baş başa yemeğe çıkan Gülcihan isteklerini sıraladı... Sedat'a sahip çık. Döndü ile İsmail'i evlendir. Muzo ile Billur'u da tabii... Onları da muhakkak evlendir.

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Nalan'ın hayatında biri olduğundan emin olan Sedat, Billur'un ağzını aradı.

NALAN'IN HAYATINDA KİM VAR?

Dizinin final sahnesinde;

Nalan ile görüşmeye gelen Metin, evin önünde Hayri ile karşılaştı.

Hayri'nin "sen kimsin?" sorularından bunalan Metin gerçeği açıkladı:

Babasıyım! Ben Nalan'ın babasıyım!

Yıllar sonra gelen itirafı duyan biri daha vardı: Nalan!